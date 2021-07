María Patiño esclata contra la seva pròpia productora

@EP





María Patiño ha esclatat contra la seva productora. Des del moment en què Alexia Rivas va passar a ser famosa, la vida d'aquesta canvi de manera dràstica i això, òbviament t'acaba generant enemics. Una d'ells és la presentadora María Patiño.





La veritat és que Alexia va arribar a concedir una entrevista a María Patiño en el moment més àlgid de la polèmica, però ni amb aquestes la presentadora es va sentir ben tractada per la Fàbrica de la Tele, la seva productora. A partir d'aquí, hi ha hagut molts enfrontaments entre ambdues.





Alexia, en una entrevista a Lectures, ha tingut temps d'atacar María Patiño i no només ha estat pel seu aspecte físic, sinó que també l'ha criticat com a professional. "Arriba una hora abans que comenci el programa" ha assegurat Alèxia, fent referència al poc involucrada que està amb el programa.





Però si això no fos suficient, un company de María Patiño ha estat atacada per un company de socialité explicant les paraules que ha dit Alexia sobre ella. "Està passada de moda", "no sap llegir" o "el seu aspecte físic és molt diferent en pantalla que en la realitat" han estat algunes de les frases que va dir suposadament Alexia que, per descomptat, ha negat a través de Kiko Matamoros.