Les empreses poden descomptar del sou dels seus treballadors les hores perdudes en anar a vacunar

Anar a vacunar-se contra el Covid-19 no és un dret recollit per l'Estatut dels Treballadors. Per tant, les empreses poden descomptar del sou dels seus empleats les hores dedicades a anar a vacunar-se.





"No sent una obligació o un deure inexcusable dels ciutadans el anar a vacunar-se i no enquadrant-se en cap dels altres supòsits de permisos retribuïts de la regulació legal, una interpretació estricta de la llei ens porta a concloure que, de coincidir l'horari de vacunació amb l'horari de treball, les empreses podrien descomptar de la nòmina dels seus treballadors el temps que aquests s'absentin de la feina per aquesta causa", declara a Vozpópuli Elena Díaz, advocada.







El sindicat Unió Sindical Obrera ha demanat al Govern central que es realitzi una reforma legislativa perquè això no passi i que vacunar-se es converteixi en un dret del treballador. I és que moltes persones han d'acudir a centres de vacunació massiva allunyats dels seus llocs de feina i de vegades ni tan sols poden demanar justificant.





No obstant això, és cert que algunes empresa compten amb convenis que permeten que el treballador s'absenti en el seu lloc de treball un determinat nombre d'hores anuals per anar al metge. En aquests casos, anar a vacunar-se podria restar algunes d'aquestes hores i el sou mantenir-lo intacte.





D'altra banda, en cas de tenir efectes secundaris i necessitar agafar la baixa, aquesta seria per malaltia comuna: l'empleat no cobraria els tres primers dies.