Un poble espanyol busca famílies que vulguin mudar-se allà amb treball i lloguer gratis

L'ajuntament de Griegos, al Terol, busca famílies que vulguin mudar-se durant al menys tres mesos a aquesta petita localitat de 120 habitants censats. L'únic requisit és tenir nens petits i, a canvi, se'ls oferirà lloguer gratuït i un lloc de treball.





Griegos compta amb població més gran i, per no haver de tancar la seva escola, necessita nens. Actualment el col·legi té només 9 alumnes i el repte de Griegos és aconseguir que vagin 12 petits per poder dividir-los en dues aules.





Per aquesta raó van decidir iniciar una campanya en xarxes socials: T'agraden els pobles de muntanya i amb encant? T'atreu el món rural? Estàs cansat de la ciutat? Busques un ambient més familiar per criar als teus fills? Tens parella i fills i estàs cansat de buscar feina? Vols conèixer el segon poble més alt d'Espanya? Si la teva resposta és sí a qualsevol de les anteriors preguntes... Aquest anunci és per a tu ", deien a l'anunci.





La veritat és que van tenir més repercussió de la que esperaven, perquè van ser diverses les famílies que es van interessar per la proposta. Aquesta inclou tres mesos de lloguer gratuïts. Passat aquest temps, seria un pagament mensual de 225 euros, però amb un descompte de 50 euros per cada fill en edat escolar. És a dir, una família amb dos nens petits pagaria només 125 euros de lloguer a partir del quart mes".





Pel que fa als llocs de treball, existiria la possibilitat de gestionar l'hotel del poble o de treballar en una cuina. A més, es podria teletreballar en cas de voler mantenir l'ocupació que tinguin els pares actualment.