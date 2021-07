Temps durs per a Amèrica Llatina

Parafrasejant el títol de la novel·la de Vargas Llosa, el continent llatinoamericà viu temps durs en el polític, en l'econòmic, en el social, en el sanitari que condiciona, al seu torn, totes les dimensions esmentades. La pandèmia del COVID 19 no dóna respir als principals països de la regió, aguditzant una crisi social mai vista en les últimes dècades al continent, que es reflecteix en la caiguda aclaparadora dels índexs de l'ocupació formal i la preeminència de la informalitat; en l'augment sostingut de la pobresa i de la marginalitat social i econòmica que campeja en la majoria de les nacions llatinoamericanes.





Actualment, la regió d'Amèrica Llatina i el Carib es troba sotmesa a una aguda crisi de representació política que es tradueix en el divorci entre partits polítics i societat civil. Això s'expressa en el cansament ciutadà enfront de les elits polítiques, empresarials, el seu rebuig contra el sistema polític en general, partits inclosos. El resultat d'aquesta explosiva equació és una accelerada abstenció electoral en molts països d'Amèrica Llatina i el Carib, i una creixent desconfiança de la ciutadania cap a les institucions polítiques que afebleix les extenuades democràcies de el continent. Un escenari amb aquests ingredients és brou de cultiu per a propostes populistes, messiàniques i individualistes, en un any en el qual tenen lloc diversos processos electorals d'alta rellevància política.





La recent segona volta al Perú el 6 de juny passat, va enfrontar a un desconegut candidat de l'esquerra tradicional, el professor rural Pedro Castillo, amb la filla d'Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, representant de la rància oligarquia peruana, que no dissimula el seu menyspreu cap a la gran majoria del poble peruà. En un país extremadament polaritzat i polititzat, el resultat electoral va ser relativament estret en el procedi ent electoral, on el candidat d'esquerra amb la seva coalició Perú Lliure va aconseguir el 50,125% dels vots i la coalició Força Popular de K. Fujimori va aconseguir el 49,875%. L'avantatge de 44.000 mil vots en favor de Castell, derrotant a la figura màxima del fujimorisme i de la dreta peruana, és estreta, però legítima. Tot just coneguts aquests resultats, la candidata Fujimori va llançar una ofensiva mediàtica a l'estil Trump, destinada a impugnar la votació argüint que les eleccions en algunes regions de país estaven viciades. Amb el seu procés d'impugnació per frau, Fujimori té estancada fins avui -inicis de juliol de 2021- la possibilitat que el Jurat Nacional d'Eleccions (JNE) doni per guanyador a Castillo. D'aquesta manera, afebleix encara més la fràgil democràcia peruana i, soterradament, fa l'ullet a una intervenció de les Forces Armades. Proveïdors d'organismes internacionals com l'OEA i Unió Europea (EU), no van trobar cap objecció a l'elecció mateixa; fins i tot el Departament d'Estat dels EUA va valorar la transparència d'aquests comicis. No obstant això, fins al moment, el resultat electoral que va donar com a guanyador al mestre Castillo, no pot ser ratificat.





Colòmbia es troba en una aguda crisi política, social i econòmica desencadenada per reformes socials i econòmiques proposades pel govern d'Iván Duque que afectaven majoritàriament als sectors socials més vulnerables. A més de dos mesos de l'inici dels esclats socials de resistència en diverses ciutats del país, el govern ultraconservador de Duque no aconsegueix satisfer les demandes socials proposades pel Comitè d'Atur, i intenta acabar amb la crisi augmentant dramàticament la repressió. El govern no ha mostrat voluntat de diàleg real amb les forces socials en pugna. Segons organismes nacionals de drets humans s'han comès més de 75 assassinats per part de les forces armades i repressives de l'Estat i de sicaris del narcotràfic. Fins i tot Nacions Unides a través de l'Alta Comissionada per als Drets Humans, Michelle Bachelet, ha fet cridats al govern colombià a què es respectin els drets socials, laborals i humans a Colòmbia.





A l'Amèrica Central, Nicaragua encén les alarmes de la regió. Les eleccions planificades per el 7 de novembre es troben en el que podríem anomenar la Unitat de Cures Intensives. El govern autòcrata d'Ortega i Murillo ha empresonat una desena de destacats opositors, entre ells, a líders històrics del Front Sandinista d'Alliberament Nacional (FSLN) i a cinc precandidats presidencials dels comicis de novembre. La repressió en contra del món popular opositor al govern s'ha deslligat amb accions de grups paramilitars propers o dependents de govern d'Ortega que assassinen i reprimeixen alevosamente. Organismes internacionals pressionen el govern d'Ortega-Murillo perquè el govern alliberi amb urgència a tots els opositors detinguts en els últims temps. Nicaragua i el seu govern s'han convertit en la taca negra per als progressistes i l'esquerra democràtica de la regió.





Al novembre d'aquest any, l'oposició a Xile ha de demostrar que és majoria política i social a través d'una candidatura única per afrontar a la dreta ultra neoliberal i la que prevalgui post Piñera en les eleccions presidencials i parlamentàries. Paral·lelament, el 4 de juliol inicia les seves sessions la Convenció Constitucional que elaborarà una nova Carta Magna, debatuda i redactada per 155 constituents electes democràticament, la composició és paritària (50% dones i 50% homes) i inclou representants dels pobles indígenes. Una gran festa popular des del retorn a la democràcia el 1990.





En el transcurs de l'any 2022, ben bé dues eleccions presidencials concentraran l'interès internacional i regional, i seran determinants per anar definint aquesta mena de tauler regional entre les forces conservadores neoliberals i les forces polítiques i socials anti neoliberals. La primera serà a Colòmbia, al maig, on el progressisme i l'esquerra poden arribar a competir seriosament el govern a Duque i la dreta colombiana. Per la seva banda al Brasil es lliurarà a l'octubre la mare de totes les batalles: amb seguretat s'enfrontaran Bolsonaro i Lula da Silva, qui va quedar habilitat judicialment per competir en les properes eleccions presidencials. Bolsonaro viu un moment de caiguda lliure de la seva popularitat degut entre altres coses al negacionisme de la pandèmia que li està costant al país més de 525.000 morts, situant al Brasil com el tercer país com més decessos al món (després de l'Índia i EUA), i actes de corrupció d'importants membres del seu govern en el tema, compra de vacunes.





COLOFÓ





En aquest escenari de temps difícils, de catàstrofes sanitàries, socials, polítiques i econòmiques inèdites al continent, és imprescindible que el progressisme i l'esquerra democràtica al costat dels moviments socials es donin el temps per a la recreació d'objectius programàtics comuns, així com per generar propostes de mitjà i llarg termini.





La pandèmia del coronavirus, que trasbalsa de manera dramàtica a la gran majoria dels països d'Amèrica Llatina i el Carib, no ha d'ajornar les urgents definicions al voltant del tipus de societat, al model socioeconòmic, al disseny i l'abast de l'Estat que hauria de sortir enfortit d'aquesta prova de foc que ens va imposar aquest temps excepcional. Al seu torn, cal avançar cap a la constitució d'un bloc anti neoliberal històric per derrotar la dreta retrògrada a la regió. No han escatimar esforços d'unitat política per enfrontar, amb humilitat i coratge, els grans desafiaments de present.





* Jaime Ensignia, sociòleg, Dr. En Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat Lliure de Berlín, Alemanya. Actualment, Director d'l'Àrea Internacional de la Fundació Xile 21.