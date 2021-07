Segresten infermeres i bebès en un hospital al nord de Nigèria

@EP





Almenys cinc infermeres i un nombre indeterminat de bebès van ser segrestats aquest diumenge a Nigèria per persones armades no identificades durant un atac contra un hospital a la ciutat de Zaria, situada a l'estat de Kaduna (nord). Les autoritats no han donat encara un balanç de víctimes.





Segons les informacions recollides pel diari nigerià 'Daily Trust', els assaltants es van enfrontar en un tiroteig a diversos agents d'una comissaria propera al Centre Nacional de Tuberculosi i Lepra de la ciutat. No se sap a quin grup pertanyien els atacants.





Segons ha explicat un treballador de l'hospital, "els segrestats eren personal que vivia a la zona d'empleats. Alguns van ser segrestats al costat dels seus fills. Prop de deu persones han estat raptades". Així ho ha confirmat la portaveu del sindicat mèdic de l'hospital, Maryam Abdulrazaq.





Per la seva banda, el portaveu de la Policia de Kaduna, Mohammed Jalige, ha confirmat el succés i ha informat que les forces de seguretat han llançat una operació per intentar rescatar les víctimes, enmig d'un repunt d'aquest tipus d'incidents al país africà durant els últims mesos.





Els atacs a Nigèria, anteriorment centrats a la zona nord-est del país --on operen Boko Haram i i ISWA-- s'han estès durant els últims mesos a altres zones del nord i el nord-oest, fent saltar les alarmes per la possible expansió d'aquestes xarxes terroristes i criminals.