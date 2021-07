Alguns membres de la direcció de El País volen que Juan Luis Cebrián i Antonio Caño deixin de redactar articles d'opinió per aquest mitjà de comunicació. Així ho afirma El Confidencial Digital, que assegura que certes paraules de tots dos no van sentar gaire bé tant a la directiva com a altres periodistes.





@EP





A més, ara no estarien d'acord amb el que escriuen en els seus articles. Segons ECD, alguns membres de El País els consideren "inadequats". Així, estan pensant en desvincular-se de tots dos i que deixin d'enviar les seves col·laboracions al mitjà.





De fet, Antonio Caño va enviar un article a El País que només va aparèixer durant unes hores a la versió digital. Segons ECD, en la versió impresa de l'endemà no va poder llegir-se.