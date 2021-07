El Papa és operat amb èxit d'un problema de còlon

@EP





El Papa ha estat operat amb èxit d'una estenosis diverticular al còlon a l'hospital Policlínic Gemelli de Roma, on va arribar diumenge a les 13:00h per tal d'ingressar per la intervenció quirúrgica, que estava programada.





En un comunicat, el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni, ha explicat que el Papa "ha reaccionat bé a l'operació, en la qual li han subministrat anestèsia general". El metge encarregat de l'operació quirúrgica ha estat el doctor cap del departament de cirurgia digestiva de l'hospital Policlínic Gemelli, Sergio Alfieri.





Com cada diumenge, Francesc, de 84 anys, va resar l'oració de l'Àngelus a les 12.000 hores des de la seva finestra de l'estudi privat en el palau apostòlic. Just després d'acabar l'Angelus va ingressar a l'hospital. De moment, no se sap quan rebrà l'alta hospitalària.





Des que va començar el seu papat, el Pontífex només havia estat operat de cataractes al desembre de 2019. En aquella ocasió es va tractar d'una simple intervenció en la vista, de rutina, feta amb làser, que no va fer que el Papa hagués de ser ingressat més enllà d'unes poques hores i que no va influir en la seva agenda.