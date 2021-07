Creen una impressora 3D que produeix aliments per a persones amb disfàgia

Un equip compost per investigadors de la Universitat de Huelva i l'empresa alemanya Fresenius Kabi Deutschland ha desenvolupat un dispositiu que imprimeix aliments en 3D per a pacients amb dificultats per menjar.





Aquesta patologia, coneguda com disfàgia i habitual en persones amb malalties com el Parkinson o certs tipus de paràlisi, suposa un risc per als que la pateixen perquè no poden consumir els àpats de determinades textures, especialment líquids. Habitualment, les alternatives consisteixen en barreges manuals de líquids, com aigua o sucs, amb medicaments i espessidors per produir batuts o farinetes. Aquests són menys desitjables i les formes i sabors de l'aliment original són més difícils de reproduir.





Normalment, les persones que pateixen aquesta patologia tenen severes limitacions alimentàries en qüestió de textures, però també de sabors, formes, colors i fins i tot olors. No obstant això, aquesta impressora 3D pot dissenyar, mitjançant un dispositiu de barreja controlat per un programa informàtic, menjar semi-sòlida, amb textures personalitzades, que s'adapti a les necessitats i gustos del pacient per incrementar la seva apetència pels aliments i remeiar mancances nutricionals , segons informa la Fundació Descobreix en una nota de premsa.





Després d'indicar al programa informàtic que gestiona el funcionament de la impressora 3D les proporcions adequades de cada substància, aquesta produeix aliments amb la textura desitjada de manera automàtica i precisa.





D'aquesta manera, es redueixen tant els ennuegaments i el risc d'asfíxia de les persones amb disfàgia, així com les possibilitats que ocorrin errors en la preparació dels seus àpats. "És la primera vegada que es construeix una impressora 3D amb aquestes característiques tan concretes per ajudar les persones amb dificultats per menjar", explica l'investigador de la Universitat d'Huelva José María Franco.





A l'article titulat 'Implementation of a novell continuous solid / líquid mixing ACCESSORY for 3D printing of dysphagia-oriented thickened fluids' i publicat en Food Hydrocolloids els experts expliquen que aquesta impressora, en fase de prototip, presenta dues novetats. D'una banda, té acoblada una xeringa que empeny l'ingredient líquid (aigua, suc, llet, entre d'altres) després de rebre l'ordre d'un programa informàtic, que és el que defineix les proporcions de líquid, espessidor i / o medicaments per a produir el aliment.





D'altra banda, incorpora un dispositiu de barrejat que té un aspecte similar al d'un cargol sense fi. Aquest posseeix en el seu interior diferents compartiments en què combina les proporcions de cada ingredient en funció de la necessitat del pacient, es espessa la barreja fins a aconseguir la consistència adequada i la imprimeix capa per capa.





"Tan sols cal indicar-li al dispositiu a través d'un programa informàtic quines quantitats d'espessidor, medicaments o fluids són necessàries. A més, si el producte resultant és prou sòlid, l'eina pot imprimir amb formes concretes. Per exemple, podem simular un ou fregit compost per llet espessida i suc de taronja amb una textura similar a la d'un gel", comenta José María Franco.





Aquest dispositiu podria instal·lar-se a hospitals, residències de gent gran i fins i tot llars particulars. D'aquesta manera, sanitaris i cuidadors comptarien amb una eina útil per millorar l'atenció als pacients amb disfàgia i oferir-los una varietat més àmplia d'aliments.





DISSENYAR EL MENJAR





Així mateix, el dispositiu en el seu conjunt amb el qual es dissenya el menjar funciona de la mateixa manera que el d'una impressora 3D normal. De manera que es poden dissenyar nous plats amb formes, colors, olors i sabors que s'adaptin als gustos oa les necessitats de cada persona.





En el futur, aquest equip d'investigació centrarà la seva tasca en ampliar les capacitats d'aquest dispositiu 3D. D'aquesta manera, s'incrementaran les opcions alimentàries dels pacients. Així, el menjar tindria altres nutrients i un sabor més similar al menjar que s'emula. "Per exemple, estem estudiant com crear aliments amb base d'oli, que té una textura diferent a l'aigua o als del suc. Hem d'analitzar com canviar la seva viscositat perquè s'adapti al que el dispositiu fa en l'actualitat", comenta José María Franco. Aquest treball ha estat finançat per l'empresa Fresenius Kabi Deutschland (Alemanya) i fons propis de la Universitat d'Huelva.