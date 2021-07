Yolanda Díaz: "Puigdemont no pot ser un obstacle a la taula de diàleg catalana"

Yolanda Díaz / @EP









La vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha confirmat aquest dilluns que estarà a la taula de diàleg i ha sostingut que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "no pot ser un obstacle" per a un espai polític en el qual s'ha de "parlar de política sense noms propis".





En una entrevista a RNE, Díaz ha sostingut que hi ha "moltíssimes persones afectades pel que ha passat a Catalunya" i ha demanat no parlar de persones concretes, sinó caminar cap a un diàleg que ha de practicar "amb molta cura, discreció i pensant" en "solucionar el problema".





"Puigdemont no ha de ser un problema i tot s'ha de substanciar en aquesta taula de diàleg. Ningú pot ser un problema. Ha estat terrible el que hem viscut a Catalunya i Espanya amb errors a tot arreu, l'antipolítica. Cap nom propi pot ser un obstacle ", ha insistit.





Preguntada sobre si la solució a Catalunya pot passar per la celebració d'un referèndum no consultiu, la vicepresidenta ha assegurat després d'haver escoltat "propostes" que "no es pot anar a taules amb posicions prefixades". "És així, i cal escoltar molt, tenir voluntat d'arreglar el principal problema. El que ha passat amb Catalunya, no som conscients de valorar les conseqüències que ha tingut", ha afirmat.





La titular de Treball i Economia Social ha incidit que el "més rellevant" per iniciar un diàleg és "generar canals de confiança". De fet, segons la seva opinió el "simple fet" de convocar una taula al voltant de les relacions entre executiu central i autonòmic ja és "important".





"Reconèixer-se com interlocutors vàlids, això és clau. Són els petits matisos i les coses delicades les que permeten que s'avanci en el diàleg o no", ha continuat Díaz, que ha advocat per "recol·locar el conflicte en la política", un " lloc de el qual mai havia d'haver sortit ". "Portem més de 10 anys absolutament fracturats i necessitem a Catalunya dins", ha afegit.