Els Mossos frenen un conductor en direcció contrària amb un dels seus cotxes

Segons han informat els Mossos en un Tweet, aquest dissabte un vehicle circula 16 km en sentit contrari per la C-25. Després muntar un dispositiu especial dels Mossos van aconseguir aturar-lo a l'altura de Gurb (Osona) després d'envestir un vehicle policial de el dispositiu muntat per interceptar.











Era un tot terreny conduït per un home circulava en direcció Girona, però pel carril que hauria d'anar en sentit Manresa. Després d'entrar a l'Eix a la zona de Santa Maria d'Oló, d'on és veí, va fer diversos quilòmetres, un total de 16, fins que va poder ser aturat pels Mossos a l'altura de el terme municipal de Gurb.





Quan els Mossos el van localitzar l'home no va fer cas a les indicacions de la policia i no es va aturar. La velocitat de l'conductor fugat era molt lenta i els Mossos van optar per intentar aturar-lo posant un vehicle enmig de la carretera.





El conductor va xocar amb el cotxe dels Mossos, però no hi va haver de lamentar danys personals ni gairebé materials. Cap agent dels Mossos va resultar ferit i el conductor va quedar ferit molt lleu, segons fonts dels Mossos. El jutge de guàrdia de Vic el va deixar en llibertat amb càrrecs.





Fonts dels Mossos descarten que l'home voldria provocar algun accident o causar víctimes es treballa amb la hipótesis de que l'home va patir algun tipus de trastorn.