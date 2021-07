ALES Corunya denuncia el "component homòfob" en el cas de Samuel, assassinat a el crit de "Marieta, et matarem"

A poques hores que se celebrin manifestacions en diferents punts de la comunitat i d'Espanya per demanar justícia per Samuel, Galiciapress xerrada amb Ana García Fernández, presidenta de la plataforma pels drets del col·lectiu LGTBI ALES la Corunya.







L'entorn proper de Samuel va traslladar a la plataforma que els agressors sí van realitzar "crits homòfobs" contra la víctima durant la pallissa que va acabar amb la seva vida, encara que de moment la investigació està sota secret de sumari i situen a un telèfon mòbil com l'element central de la batussa.





Des ALAS denuncien que Espanya s'està convertint "com Hongria o els Estats Units" en un lloc en el qual calen aquests discursos populistes i d'odi contra el col·lectiu LGTBI. Incideixen en la necessitat d'educar en igualtat i d'impulsar més lleis que concedeixin drets a la comunitat que encara avui no es veu "com a ciutadans de primera".





Festa de l'Orgull a Madrid | @EP





Dissabte al matí la Corunya es feia de dia consternada pel brutal assassinat ocorregut prop de l'Hotel Riazor, on un grup de joves van acabar amb la vida de Samuel Luiz Muñiz. A última hora d'ahir les autoritats van confirmar més d'una dotzena de presa de declaracions , sense detencions segons la Delegació de Govern, i que al mínim de set persones estaven implicades de forma directa amb l'assassinat de Samuel.





No obstant això, el cas segueix sota secret de sumari, i si bé sembla que hi ha un bon nombre de proves per aclarir els fets -als testimonis presencials cal afegir les filmacions d'algunes càmeres pròximes a el lloc del succés-, de moment les autoritats en el seu conjunt es resisteixen a tipificar com un delicte d'odi.





La societat ja ha sortit a el pas i plataformes, polítics i personalitats del món de la cultura ja han condemnat els fets. En molts casos, no han dubtat a catalogar-lo com una agressió LGTBIfóbica. La ministra Irene Montero, la líder de Ciutadans Inés Arrimadas García, el líder d'Más País Iñigo Errejón o la vicepresidenta Teresa Ribera han emès sengles missatges demanant justícia per a Samuel i destacant el component homòfob d'aquest cas .









Tampoc dubten des de l'Associació pola Liberdade Afectiva i Sexual de La Corunya (ALES Corunya) en catalogar-lo com un crim d'odi, un altre més en un any tràgic en aquest sentit. "No tenim informació oficial", aclareix en primer lloc Ana García Fernández, presidenta de la plataforma, que incideix en el fet que es manté la investigació sota secret de sumari. No obstant això, els cercles pròxims de Samuel sí van transmetre en reiterades ocasions "que sí hi va haver crits homòfobs".





"Serà la Justícia la que ho digui, però creiem que el que va motivar la baralla no va ser purament un fet homòfob, però en el moment en què comencen a cridar 'Marieta, et matarem' sí passa a tenir un component homòfob" , explica García. Per ara el que sí ha transcendit és que la discussió va començar per un malentès al voltant d'un telèfon mòbil en què Samuel, en companyia d'un grup d'amigues, va intentar intervenir. La discussió va anar a més fins que esclatar en la brutal pallissa que va arrabassar la vida a el jove de 24 anys.





#JUSTICIAPARASAMUEL: EL DOBLE TALL DE LES XARXES SOCIALS





Van ser les xarxes socials les primeres a donar la veu d'alarma i subratllar que a Samuel el van assassinar per la seva orientació sexual. El missatge va començar a circular poques hores després dels fets i aviat es va originar una onada d'indignació que va convertir el hashtag # JusticiaParaSamuel en una tendència a nivell nacional.





Les mateixes xarxes socials que es van omplir de missatges de condemna i condol són les que també ajuden en moltes ocasions a propagar el discurs d'odi que podria amagar-se en aquest cas. Per això, veus dins del col·lectiu fan una crida a la prudència en un moment tan sensible, sobretot quan molts esperen una relliscada per deslegitimar la lluita dels drets LGTBI.





"El moviment feminista i el LGTBI som els moviments socials més injuriats en la història de la humanitat", lamenta García. "Els discursos d'odi campen al seu aire, afavorits per certs partits d'ultradreta amb representació a les institucions. És un perill a què hem d'estar tots i totes molt atentes, perquè no pot ser que es puguin llançar discursos d'odi, masclistes, racistes ... amb total impunitat des de les institucions ", critica la presidenta de la plataforma.





A continuació, indica que les RRSS són "l'eina de l'S.XXI que substitueix les converses de poble", però amb una característica "viralizadora". "En el col·lectiu hem d'estar sempre pendent de tot el que passa, perquè com s'està veient la igualtat no està aconseguida i no som ciutadans de primera com la resta", remarca, alhora que porta el focus a la importància d'aprovar lleis com la tan debatuda aquests dies Llei Trans.





Algunes veus, fins i tot, demanaven el dissabte que es paralitzessin les festes programats a Madrid i altres punts amb motiu de l'Orgull. Des ALAS diuen desconèixer aquesta petició i manifesten que és "molt difícil" prendre una decisió així amb tan poc marge en una celebració d'aquestes dimensions. "Part de l'Orgull també és la gent que baixa al carrer a celebrar-ho, i això no es pot desconvocar. Si hi ha més temps potser algunes coses es podrien haver fet diferents, però no ho podem saber ", insisteix. En aquest sentit, justament a la Corunya van comptar amb marge de maniobra, encara que sí des ALAS van llegir un petit comunicat pel que ha passat a Samuel durant el Atlantic Pride.





UN AUGMENT DELS CRIMS D'ODI?





Determineu el que determini la Justícia, al marge de l'assassinat de Samuel, en els últims temps semblen haver-se reproduït aquesta classe de crims. Sense anar més lluny, la setmana passada a la Corunya 01:00 matrimono homosexual va ser agredit en ple centre de la ciutat herculina i una família a Boiro va denunciar pintades a casa per penjar la bandera arc de sant Martí . Aquest mateix cap de setmana també es va reportar la denúncia d'una dona trans que afirma haver estat agredida a Santiago de Compostel·la.





L'Observatori Coruñés contra a LGTBIfobia, a què està estretament vinculat ALAS, és un servei que registra aquests incidents i donen suport a les víctimes, a més de comptar amb una clara vocació pedagògica a el donar xerrades i tallers en centres educatius. Les dades demanades no permeten parlar d ' "un augment de crims", però sí d' "un augment de denúncies", ja que cada vegada aquesta classe de projectes estan animant a denunciar molts casos que abans quedaven a l'ombra.









Per a García, tot i que en el seu moment Espanya va ser un dels primers països a aprovar la unió de persones homosexuals i segueixen projectant una imatge de tolerància a nivell internacional, està clar que s'està vivint "una escalada d'odi i d'impunitat de la gent que realitza aquests crims ". Qüestionada per aquesta involució, puntualitza que considera que en conjunt la societat és "oberta, diversa i respectuosa amb la diversitat", però que "la caverna" i "els discursos de l'odi" sempre van existir, ara encoratjats pel discurs de partits polítics "obertament masclistes, homòfobs i racistes" que llancen les seves proclames des de moltes institucions.





Des ALAS assenyalen que el camí a seguir és clar: "Educar en valors i respecte, reivindicar, treure lleis a Espanya i a Galícia que realment siguin efectives". "La violència no apareix per combustió espontània, sinó que necessita d'una pedagogia, d'eines. I Espanya, com Hongria o els Estats Units, és un brou de cultiu per a discursos violents i populistes ", lamenta, a el temps que demanen" reflexió "sobre l'educació que s'imparteix als més joves i que no impedeix que es tallin d'arrel aquesta classe de conductes, com són els crims d'odi o la violència masclista.





MOBILITZACIONS A GALÍCIA I RESTA D'ESPANYA





Al marge de les administracions, qui sí que ha estat a l'altura dels fets ha estat la ciutadania, que amb la seva mobilització ha aconseguit que aquest dilluns se celebrin a Galícia i en altres punts d'Espanya concentracions per condemnar l'assassinat de Samuel i denunciar la persecució que encara avui pateix el col·lectiu LGTBI.





A Barcelona la convocatoria tindrà lloc aquest dilluns dia 5 de juliol a les 20:00h a la Superilla Comte Borrell amb Parlament.









Covocatoria a Barcelona | Foto: Twitter Plataforma LGTBIcat





"Ens fa mal quan celebrem cursos i ens acusen d'adoctrinar a la infància. Això no va de doctrines. Va de drets humans. Parlem de drets humans i de formar els més joves en el respecte a aquests drets ", diu García. "Independentment del que conclogui la investigació, està clar que a Samuel el van matar amb una violència sense igual. És un assassinat terrible i no podem permetre que passi en la nostra societat ", rematen des ALAS