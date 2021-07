Colau atura la crisi dels contractes "temporals" acomiadant al 25% del personal de Barcelona Activa

@BarcelonaActiva





Planeja un conflicte laboral al capdamunt de l'empresa municipal Barcelona Activa que ha comunicat a diferents treballadors qeu enguany reduirà l'ocupació que desenvolupa l'agència pública de l'Ajuntament de Barcelona que enguany reduirà el nombre i la dimensió dels projectes impulsats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) davant "la impossibilitat de contractar les persones que haurien de treballar en els programes que se'ns adjudiquessin".





Una situació que els responsables de Barcelona Activa atribueixen al fet de, suposadament, no poder realitzar contractacions "ni a través de contractes d'obra i servei, degut a sentències recents, ni a través de contractació indefinida, tal com estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat vigent".





Davant aquesta mesura des del Sindicat de Professionals de l'Ocupació a Catalunya (SPOC) ja s'estudien les possibles accions legals a emprendre i la convocatòria de mobilitzacions, suposa l'extinció del lloc de treball de les 158 persones actualment ocupades mitjançant contractes d'obra i servei en el desenvolupament de les Polítiques Actives subvencionades pel SOC.









Barcelona Activa haurà d'ajustar "els imports de les convocatòries a les quals optem a les nostres capacitats d'execució, sense recórrer a noves contractacions" amb la conseqüència que "la nostra oferta d'ocupació disminuirà, doncs, de manera apreciable durant els propers mesos". Així ho ha comunicat la direcció de l'agència pública de foment econòmic i de l'ocupació a la seva plantilla mitjançant l'enviament d'un correu electrònic el passat dia 29 de juny.





"Resulta increïble -denuncien des del sindicat SPOC- que la resposta de l' agència pública responsable de fomentar l'ocupació i el desenvolupament econòmic de la ciutat de Barcelona a unes sentències que constaten que es fa un ús abusiu de les figures legals de temporalitat sigui, simplement, renunciar a mantenir una de les seves principals funcions".





L'organització sindical, que compta amb l'assessorament legal de Col·lectiu Ronda, considera "inversemblant i lamentable" que l'oferta d'ocupació de Barcelona Activa "s'empobreixi i es redueixi de forma dràstica en un moment de contracció econòmica profunda, quan les polítiques d'ocupació resulten vitals per a molta gent expulsada del món laboral". Així mateix, critiquen amb duresa que la cúpula directiva de Barcelona Activa pretengui justificar "un volum important de veritables acomiadaments" en el fet que nombrosos professionals del sector empleats per l'agència hagin acudit als jutjats per veure reconeguda la il·legalitat dels seus contractes temporals.







TEMPORALITAT ESTRUCTURAL





Natxo Parra, advocat laboralista de Col·lectiu Ronda que assessora els membres de SPOC, comparteix les crítiques de l'organització sindical i recorda que ja des de l'any 2000 han estat recurrents les sentències judicials que han condemnat Barcelona Activa per fer un ús abusiu i fraudulent de la temporalitat. "Molts dels programes d'ocupació desenvolupats per Barcelona Activa són finançats pel SOC. Es crea la convocatòria amb una determinada dotació econòmica per tal de ser executada durant un determinat període de temps, sovint un any. I el que fa Barcelona Activa és realitzar contractacions en la modalitat d'obra i servei per a les persones que executaran aquests programes, assegurant-se que no es donen els supòsits de continuïtat ni encadenament de contractes temporals que farien que, automàticament, aquestes contractacions es consideressin celebrades per temps indefinit. Però la conseqüència d'això és que una activitat recurrent, habitual i absolutament estructural com és el cas de programes d'ocupació realitzats per un organisme que té entre les seves principals funcions afavorir, precisament, l'ocupació, acaba sent executada per unes persones abocades a una temporalitat perpètua i això no té empara legal".





Les portaveus d'SPOC recorden que, segons una enquesta realitzada pel propi sindicat, més del 75% dels professionals del sector de l'ocupació a Catalunya en actiu treballen amb contractes temporals, la majoria d'obra i servei com els celebrats pels tècnics de Barcelona Activa. En aquest sentit, consideren "intolerable" que l'agència pública "pretengui fer-nos responsables de la seva decisió de deixar sense feina a 158 persones pel fet d'haver reclamat judicialment els nostres drets. Si les sentències dictades consideren que els nostres contractes d'obra i servei són fraudulents i que les relacions laborals haurien d'estar constituïdes per temps indefinit doncs l'activitat es estructural i permanent, per alguna cosa serà. El que està clar és que la solució a aquesta conjuntura no passa per perjudicar el conjunt de la ciutadania amb la reducció del nombre de treballadors/es que desenvolupen les Polítiques Actives d'Ocupació sinó estabilitzar la plantilla i complir la llei".





L'advocat assenyala que davant aquest anunci, s'està estudiant amb deteniment l'escenari plantejat i totes les vies legals d'oposició a una mesura que "probablement constitueix un acomiadament col·lectiu encobert i podria arribar a considerar-se una actitud de represàlia front a les accions legals dels treballadors i treballadores de Barcelona Activa".