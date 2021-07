Rocío Carrasco torna a Telecinco i fitxa per 'Sálvame'

Captura Telecinco / @Catalunyapress





El presentador no podia evitar un gest d'estupor quan llegia el guió al cue i és que no sabia la notícia. Ella mateixa ens ho va a explicar tot sobre el seu esperadíssima incorporació, farà balanç de la bolcada que ha donat la seva vida i ens explica com han estat aquestes setmanes des de la seva última entrevista a ' Rocío, explicar la veritat per seguir viva' .







Però sobretot ens va a parlar de les seves raons per unir-se a l'equip de Sálvame i quina serà la seva missió. Rocío ja no té por a res ni a ningú, ha vingut per quedar-se.





"Jo no vull retrocedir en la meva vida i he de seguir amb coses que em aportin no que em restin", així ha contestat què passaria si es trobaria amb la seva filla Rocío Flores als passadissos de Telecinco.





Sobre el seu paper dins de el programa es comença a especular ¿serà la nova defensora dels teleespectadors de Sálvame? Què farà exactament Rocío Carrasco en el seu nou lloc a Telecinco ?.





