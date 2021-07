La cinquena onada de l'covid ja és aquí

@EP





Semblava que la pandèmia s'havia relaxat quan es van anunciar, fa una mica més d'un mes, la retirada de mesures que ens acompanyaven des de l'any passat, com la mascareta a l'exterior, l'ampliació d'horaris de la restauració i la tirada endavant de plans que asseguraven la reactivació de l'oci nocturn.





Després de celebrar l'arribada de l'estiu i el final de les classes, les coses estan canviant i molts ja parlen de la temuda "cinquena onada". El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reconegut aquest dilluns que la situació als centres d'atenció primària és "complicadíssima". L'alta afluència de persones joves, amb símptomes lleus o molt lleus de covid-19, provoquen que els CAP s'estiguin col·lapsant, ja que són també una peça important en la vacuncació.





Davant això, Argimon ha anunciat que hi haurà canvis en els protocols d'atenció clínica als ambulatoris i ha reclamat un "esforç" a la ciutadania per seguir les normes de protecció i prevenció perquè es percep "una baixa sensació de risc" quan, com ho demostra l'alta taxa d'incidència, la pandèmia no s'ha acabat.







Argimon ha recordat que molts professionals estan doblant torns o treballen els caps de setmana per compaginar la seva feina diària als CAP amb l'administració de vacunes, i que carregar-los més de feina els portarà al límit. "No hem d'oblidar que la setmana passada es van administrar 723.000 vacunes, pràcticament el 10% de la població", ha assenyalat.





ELS HOSPITALS NO FARAN D'ATENCIÓ PRIMÀRIA





La cinquena onada del coronavirus està impactant sobretot en l'atenció primària, ja que la majoria de casos són lleus o asimptomàtics. El grup de recerca BIOCOMSC preveu que aquesta setmana arribin als hospitals els casos greus de la setmana de Sant Joan, amb la incògnita dels efectes de la variant delta.





Tot i això, el responsable de Salut ja ha assegurat que els centres hospitalaris no assumiran les tasques pròpies de l'atenció primària per tal de descongestionar el sistema. Sí que és cert que els hospitals estan fent proves PCR, però Argimon ha insistit que ho seguiran fent "de manera independent".





El conseller de Salut també ha recordat que el personal de l'atenció primària "ho està donant tot" per fer avançar el procés de vacunació i que el millor homenatge que se'ls pot fer és seguir les mesures de prevenció i protecció per no col·lapsar els ambulatoris.







LES URGÈNCIES S'OMPLEN "DE MANERA CONTROLADA"





D'altra banda, l'augment explosiu de casos de covid-19 a Barcelona ha començat a notar-se als hospitals, sobretot a Urgències, segons han indicat diversos centres als mitjans de comunicació. Alguns també comencen a registrar un lleuger increment dels pacients ingressats, com l'Hospital Vall d'Hebron o del Mar. Actualment hi ha 544 pacients ingressats a Catalunya, en la darrera setmana de juny, 476.





A l'Hospital Vall d'Hebron han arribat en els darrers dies més pacients a Urgències, persones no vacunades o amb una sola dosi, tot i que fonts del centre indiquen que ara com ara es tracta d'una situació controlada. Aquest augment es tradueix en un "lleuger increment" d'ingressos a planta i a les UCI. Hi ha 17 persones a l'UCI, mentre que divendres passat n'hi havia 10.





A l'Hospital del Mar, des de fa uns dies estan notant un "tímid" augment de pacients amb sospita de covid que arriben a Urgències i aquest increment es comença a traduir en més ingressats a planta. Actualment hi ha 20 persones hospitalitzades per covid-19. D'aquestes, 17 tenen menys de 45 anys. 7, menys de 40. La majoria són persones que no estaven vacunades -perquè encara no els tocava per edat o perquè no havien volgut rebre la vacuna- o amb una dosi. Divendres passat, hi havia 19 persones a planta i 13 a les UCI.





A l'Hospital Clínic, també estan notant un augment del nombre de pacients que arriben a Urgències respecte a fa dues setmanes, si bé la majoria no es queden ingressats ara com ara. Davant de la situació epidemiològica actual a Barcelona, l'hospital ha fet marxa enrere en la normativa de visites a familiars ingressats a unitats no covid i cada pacient només pot rebre ara un visitant, que ha de ser sempre el mateix, una hora al dia. El centre recomana les visites només quan siguin estrictament necessàries i recorda que si es tenen símptomes de la covid-19 no se'n poden fer. La mesura s'aplica a partir d'aquest dilluns i es revisarà en una setmana.





A l'Hospital de Sant Pau, hi ha 38 persones ingressades, 7 de les quals a les UCI. En aquest cas, són persones grans amb patologies prèvies. Durant el cap de setmana, s'han atès 38 persones a Urgències i 6 han passat la nit a l'hospital. Aquesta xifra, ara com ara, significa un lleuger repunt respecte als casos de la setmana passada. L'hospital manté la planta covid i una zona de llits extra per si calgués torna-los a fer servir.





NOVES RESTRICCIONS, EN BREU





Davant l'increment dels contagis, el conseller de Salut ha reconegut que "tot està en estudi" però que "no especularà" sobre noves restriccions o canvis en les mesures de prevenció fins que no estiguin preses les decisions.





Tot i això, aquest dilluns 5 de juliol, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha detallat que el Govern està preparant noves restriccions per frenar l'augment de contagis de covid-19. Vilagrà ha explicat que es tracta de mesures "quirúrgiques" i "concretes" i que volen treballar "amb el sector", tot i que no les ha concretat. "Serà el Procicat qui les anunciarà, però n'estem parlant aquests dies", ha afirmat.





Amb relació a la recomanació de les autoritats belgues de no viatjar a Catalunya, Argimon ha dit que "no es pot amagar" que la taxa d'incidència "és altíssima" i que cal extremar les mesures de prevenció per evitar que s'enfili més. Amb tot, també ha recordat que les xifres que situen Catalunya en zona de perill són les que ha tingut Bèlgica durant tot l'hivern.