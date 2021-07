Espanya registra 32.607 nous infectats i 23 defuncions més, des de divendres

@EP







Espanya ha registrat 32.607 nous positius de covid-19 i 23 defuncions més des de divendres, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Així, ara la xifra global d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 3.866.475 i la de víctimes és de 80.934.





Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 27.478 casos, més del triple de la següent, Andalusia amb 8.625. A la Comunitat Valenciana n'hi ha hagut 7.097 i a Madrid 4.433. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 736.016 casos, seguit de Catalunya amb 670.410 i Andalusia amb 626.891. En les darreres 24 hores hi ha hagut 4.317 nous infectats, dels quals 1.373 a Catalunya, 534 a Castella i Lleó i 508 a Navarra.





Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 80.934 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 23 més que divendres. En els darrers 7 dies hi ha hagut 40 víctimes mortals, de les quals Andalusia n'han registrat 11 i Madrid 7. A Catalunya n'hi ha hagut 3. A 7 Comunitats Autònomes no n'hi ha hagut cap l'última setmana.





En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 2.723 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 2,26% de tots els llits disponibles. 616 persones estan ingressades a l'UCI, el 6,73% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 621 pacients a l'hospital per coronavirus, el 2,53%, i a l'UCI n'hi ha 147, cosa que suposa un 12,28% de la capacitat total.





En les darreres 24 hores hi ha hagut 380 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 163 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 109, a Andalusia 67 i a la Comunitat Valenciana 43.





MÉS DEL 55% DE LA POBLACIÓ TÉ LA PRIMERA DOSI





D'altra banda, el 55,9% de la població espanyola ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 26.505.676 persones han rebut com a mínim la primera dosi del vaccí.

El nombre de persones amb la pauta completa arriba a les 19.135.448, el 40,3% de la població.

El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 5 de juliol 47.081.442 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 43.959.621, que representen el 93,4% del total.





A Catalunya, de les 7.596.310 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 7.100.319, el 93,5% del total. Hi ha 4.318.671 persones amb almenys una dosi i 2.979.248 amb la pauta completa.

La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia 8.081.340 i fins ara n'ha administrat el 97,9% (7.908.236). Astúries és el territori on s'ha injectat el percentatge més alt de les dosis que ha rebut (1.142.562 d'1.156.305, el 98,8%) mentre que Madrid és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb 5.653.448 dosis de les 6.496.645 que ha rebut, el 87% del total.