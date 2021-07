El Festival Vida va detectar 51 positius entre les 27.200 persones assistents

@EP





El festival Vida ha detectat 51 positius en el cribratge massiu dels 27.200 assistents (públic i treballadors) de la seva setena edició, celebrada les nits de l'1, 2 i 3 de juliol. A tots aquells que van donar positiu en el test d'antígens se'ls va retirar l'entrada i aplicar el protocol del Departament de Salut (avís al seu CAP de referència), i tampoc es va deixar accedir els seus convivents.





A tots se'ls retornarà l'import de les entrades. El cribratge massiu el van realitzar un centenar diari de sanitaris. Respecte als problemes i llargues cues registrades la primera jornada al punt de testeig, el festival apunta a l’empresa a qui va externalitzar aquest servei i diu "l'està requerint" per esbrinar les causes de la incidència.





El Vida va tancar la seva setena edició amb un balanç total de 27.200 assistents, en el que suposa el primer gran festival de l'etapa covid sense distàncies socials. Després d'un primer dia molt complicat per les llargues cues que hi va haver per fer-se un test d'antígens i els problemes derivats de l'aplicació Test Vida, divendres i dissabte el festival va replantejar el sistema de testatge i es van acabar les incidències.





La Masia d'en Cabanyes ha acollit enguany –després de la cancel·lació de l'any passat per la pandèmia- una quarantena de concerts en quatre escenaris, amb artistes com Vetusta Morla, The New Raemon amb Paula Bonet, Nathy Peluso, Stay Homas o Love of Lesbian. Per al 2022, l'organització ja ha avançat que actuaran, entre d'altres, alt-J, Belle & Sebastian, Parcels i Black Pumas.





Quant a la xifra de positius del festival de Vilanova i la Geltrú, és inferior a la del Canet Rock tot i haver reunit un nombre major d'assistents. Celebrat també aquest cap de setmana, al festival del Pla d'en Sala es van registrar 152 positius entre les 22.330 persones que hi havien d'assistir.