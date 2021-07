Actuació a Terrassa del "Russian State Ballet" amb "Giselle"

@Teatro Russian State Ballet









El ritme de la temporada de ballet que des de fa "trenta i tants" anys se celebra al Centre Cultural de Terrassa és frenètic. A la ja periòdica presència dels alumnes de el Programa d'Alt Rendiment en Dansa que es desenvolupa en aquesta institució cal sumar la de companyies i artistes convidats, tots ells d'excepcional categoria. L'última funció ha tingut com a protagonista a el "Russian State Ballet" creat per Viacheslav Mihailovich Gordeev, que va ser primer ballarí del Bolshoi, que va oferir la seva versió d'un clàssic del gènere romàntic: "Giselle". Amb una novetat afegida i molt celebrada, com va ser la incorporació de música en directe gràcies a la presència de l'Orquestra Simfònica de la població alacantina de Sant Vicent del Raspeig formada per quaranta profesors/es.





Més enllà de la línia argumental, que en la dansa clàssica és poc més que una excusa, el veritablement important són les capacitats i dots interpretatius dels ballarins i en aquest sentit cal reconèixer que aquesta companyia va posar el llistó molt alt. Com recordaran els que coneixen "Giselle", el primer acte de l'obra se centra en l'ambient d'una festa pagesa i és per tant més alegre i colorista, mentre que el segon expressa la tragèdia del guardaboscos (avui seria un "agent rural" ) enamorat que va de nit (que oportú!) al cementiri on reposen les restes mortals de la seva estimada que no va poder suportar l'engany a què la va sotmetre el duc de Silèsia i està a punt de transformar-se en "willi", un perillós esperit nocturn en el qual es converteixen irremeiablement les joves que mors "mocitas", com va ser el cas de Giselle. El to i l'ambient d'aquesta segona peça és tètric i exigeix de les ballarines que exerceixin el seu treball de puntes, circumstància que obliga a un extraordinari esforç físic i suposa un ferri entrenament previ. Es pot dir que les catorze ballarines el van executar amb absoluta perfecció i una inspirada sensibilitat. Lamentem no poder donar noms, perquè no es van facilitar en el programa de mà -tampoc el de el director de l'orquestra-, però vagi per tant la nostra felicitació amb caràcter col·lectiu.





El cicle de primavera finalitzarà el 16 de juny amb una gala de fi de curs de PAR en Dansa i la presència d'estrelles convidades.





Hi va haver, a més, una altra novetat. Va ser, si no estem equivocats, la primera vegada que es va presentar com a organitzadora de la temporada de dansa i gestora de Centre Cultural l'entitat denominada "Fàbrica Cultural de Terrassa" que s'erigeix en successora de la Fundació de les antigues caixes d'estalvi catalanes a l'obra social es va deure la creació d'aquesta institució egarenca.