El Tribunal de Comptes, en contra de pagar les multes dels presos del 'Procés' amb fons públics

@EP





El Tribunal de Comptes qüestiona que sigui la pròpia administració catalana la que es faci càrrec d'assegurar els 5,4 milions d'euros que se'ls reclama als 34 exalts càrrecs encausats pel 'Procés'.





De moment, l'òrgan fiscalitzador espera que les defenses dels acusats mostrin les seves propostes per pagar les multes. És el dia 21 d'aquest mes quan acaba el termini per presentar propostes; si quan arribi el dia no hi ha cap es procedirà a embargar béns.





Serà la delegada instructora, Esperanza García, qui hagi d'acceptar o no en primer lloc la fórmula que presentin les defenses dels encausats. Per descomptat, la seva decisió es pot recórrer, però això no suposarà que s'allargui el termini per pagar la multa, encara que a la fi se'ls hi retirés. En aquest cas, es procediria a tornar-los els diners.





D'altra banda, el Tribunal de Comptes està rebent moltes crítiques pel seu treball, els seus mètodes i per la seva pròpia composició. Però ells s'han defensat amb una nota que han fet pública, en la qual reivindicaven l'exercici independent de les funcions que tenen com a institució. Així, van fer èmfasi en les seves competències jurisdiccionals i també en el seu paper com a òrgan fiscalitzador.