Albert Rivera, convidat a la Convenció del PP per ser ponent

@EP





El que va ser el fundador de Ciutadans (Cs) i és ex president de la formació, Albert Rivera, serà a la Convenció Nacional del PP per poder ascendir a ponent.





L'exlíder de Cs manté una bona relació amb els directius del PP i col·labora pel partit en temes d'assessorament, entre altres coses. Per això ara volen que sigui ponent, una cosa que a Acostades li suposarà un problema a l'hora de convèncer els votants, ja que les idees que defensava Rivera a Ciutadans ara les defensa al PP.





Cal assenyalar que Ciutadans també ha preparat una Convenció, que en aquesta ocasió tindrà lloc els dies 17 i 18 de juliol. Serà la primera reunió d'aquest calibre que facin després dels fracassos electorals a Catalunya i Madrid i també des de la seva sortida del govern de Múrcia.





Per la seva banda, la Convenció Nacional del PP en què participarà Albert Rivera serà a l'octubre. I és tan important per a ells que ja fa mig any preparant-la.