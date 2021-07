Sala Fènix: "Misèria" o la crònica d'un suïcidi i un cant a la vida i a l'amor

La Sala Fènix del carrer Riereta és un espai singular tant pel seu espai físic, com per la pràctica absència de separació entre intèrpret / públic. Aquestes peculiaritats condicionen els muntatges que poden presentar-se i que han de ser, per tant, de pocs personatges (millor si es tracta d'un sol) i d'escassa complexitat escènica perquè allà no hi ha tramoia, ni bambolines, ni tan sols teló. Tot discorre a la vista del respectable.







No obstant això, hi ha textos que s'ajusten a la sala Fènix com un guant, com és el cas de "Misèria", un monòleg escrit per l'autora i directora Queralt Riera (amb qui, per cert, vam coincidir el dia en què vam anar a veure la funció). Diu l'autora que aquesta obra és "la crònica d'un suïcidi i, alhora, un cant a la vida i a l'amor, però amb una crítica social aguda i fina. Una radiografia de l'ara i aquí, és un fons de reflexions i sentiments i impulsos. Un crit, un silenci, una mica de llum quan tot el que t'envolta és boira densa. La vida i la mort poden ser tan accidentals com poètiques i al·legòriques".





Com passa en qualsevol monòleg, tot es fia a l'habilitat de l'intèrpret que és Felipe Cabezas. La seva actuació no pot, no ha de consistir, en un mer recitat del text que se li encomana, sinó que ha d'assumir la seva essència, pair el discurs subliminal i expressar-ho i transmetre-ho al públic amb la seva veu, els seus gestos, els seus moviments. Cabezas es desembolica amb soltesa i utilitza una mímica que pot suscitar el somriure o l'alarma. Pràcticament no està quiet mai: fa gestos compulsius, beu -aigua, 'chupitos'-, es pinta les ungles, es barreja amb el públic i fins s'absenta de la sala, sense perdre contacte amb aquesta (perquè a la Sala Fènix tot és a prop) , bé per anar a l'ambigú per tal de servir-se una cervesa, o als serveis, que no es veu si arriba a utilitzar.





La seva referència a la possessió d'un pis turístic a què la denúncia d'una veïna envejosa li ocasiona problemes amb l'ajuntament, convida tot que Queralt ha escrit un memorial de greuges sobre situacions molt conegudes com pot ser el cas de la que citem, però el text segueix després per altres camins fins portar-nos a al final a una elucubració còsmica que sembla transcendent. L'autora vol que "l'acompanyem en un viatge pels seus pensaments íntims, pels seus records, les accions i la calma puntual perquè « Misèria» és una peça agredolça, que exposa amb transparència la bellesa i el dolor, l'amor i la mort" . Bé, no sé si n'hi ha per tant, però que per falta d'ambició no quedi.