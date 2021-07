Rumba catalana al Paral·lel (Apol·lo, a partir del 13 de juliol)

Col·lapse circulatori al Paral·lel, just on es troba l'Apolo. De la façana de teatre havia desaparegut la marquesina a la que es col·loca habitualment l'anunci de l'espectacle que s'ofereix en el seu escenari i allà on durant molts anys es va exhibir el seductor semblant de Tania Doris vam descobrir que hi havia una plataforma accessible des de l'interior de l'edifici i que en ella s'havia situat un grup musical amb aspecte de disposar-se a actuar. En efecte, així era. Es tractava de el grup "Sabor de Gràcia" que havia baixat des de la ex vila al Paral·lel per anunciar la temporada de rumba catalana que oferirà a partir del 13 de juliol.





Pablo-Ignacio de Dalmases





Sicus Carbonell ens farà reviure les cançons de Peret, Gato Pérez, Rumba Tres, Els Amaya, Las Grecas, el "Pescailla", Gipsy Kings, Chacho i altres més i, amb elles, recuperarà l'esperit jaranero, festiu i gitano d'aquest gènere tan arrelat en la cultura popular. Tal com va dir Carbonell, "en aquests temps que corren, en els quals el concepte "transversal" s'usa més que el julivert en les salses, en els quals "el mateix et trobo a faltar, el mateix, que abans et trobava a més", i en els quals ens expliquen tantes coses que ja no ens diuen res, en aquests temps, volem tornar la mirada al nostre voltant per adonar-nos que tenim molt a celebrar, molt a agrair, molt del que enorgullir-nos i molt que ensenyar al món sobre el "transversal". Que ja ho havíem inventat, escolti! Que la millor fusió ja la vam fer en els nostres barris i que les millors barreges sempre van sorgir en les tertúlies de sobretaula. Que de la necessitat vam fer virtut i que li vam posar a mal temps bona cara. La nostra millor cara, amb la millor dels somriures i amb moltes ganes de festa. Ho vam celebrar en família, entre amics i enfront de tot el món. Aquest món sencer que ja cabia en el nostre barri, amb el qual vam beure el compàs i la cantarella de terres llunyanes i gent propera, va descobrir el que s'estava coent a les mans del gran Peret i de tota una generació d'artistes: la rumba catalana " .





"Sabor de Gràcia" va celebrar les seves noces de plata en 2019 i aquesta veterania li dóna dret a considerar-se el grup de referència de la rumba gitana a Catalunya. Al seu haver discos com Tots els colors (DCD 1996). Continuen El mundo baila (K Industria, 2004), La Cançó amb Rumba (Stress Music, 2006), Sabor pa’rato (Harmonia Mundi, 2010), Gitanos Catalans (Picap, 2014) y el doble Sabor a Peret (Homenaje al Rey de la Rumba) (Discmedi, 2018) . Durant aquest quart de segle ha actuat no només a Catalunya i la resta d'Espanya, sinó també a Veneçuela, Puerto Rico, Estats Units, Argentina, França, Anglaterra, Hongria, Àustria, Bèlgica i Alemanya i ha col·laborat amb destacats artistes.





En les funcions de l'Apol·lo (de dilluns a divendres a les 21 hores) hi intervindran Sicus Carbonell (veu i guitarra), Jack Tarradellas (piano, percussió i cors), Carol Durán / Violeta Paulina (suplent) (violinista i cors), Pep Terricabras / Rubén Carmona (suplent) (percussió i bateria), Antonio Reyes (baix i cors), Ram Jiménez (guitarra i cors) i Thais Hernández (palmes i cors)