Desarticulada una xarxa que obligava a immigrants xinesos a cultivar marihuana

@EP





Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una presumpta organització criminal que obligava a immigrants xinesos a cultivar marihuana a Catalunya després introduir-los de forma il·legal a Espanya.





La policia catalana ha detingut a vuit persones de nacionalitat xinesa en el marc de l'operació i ha alliberat a deu --vuit homes i dues dones--, han informat els Mossos en un comunicat aquest dimarts.





Les víctimes vivien "retingudes i explotades" en quatre naus industrials amb plantacions de droga clandestines, i algunes d'elles portaven més d'un any sense sortir a l'exterior.





La investigació va començar a finals de 2019, quan els Mossos van tenir coneixement que l'organització, assentada a Barcelona, presumptament contactava amb persones xineses oferint-los un lloc de treball a Espanya.





Des d'allà els traslladaven a països de l'Europa de l'est per mitjà de visats presumptament fraudulents per assistir a fires professionals, on feien constar a les víctimes com a representants d'empreses.





Quan arribaven a Espanya, els retiraven la documentació i "les sotmetien a una situació d'explotació", sota l'argument que havien de treballar per a ells per pagar el cost del viatge des de la Xina.





El deute que els reclamaven oscil·lava entre els 10.000 i els 30.000 euros: per pagar-la, suposadament els obligaven a treballar en naus industrials "en unes condicions de servitud o semiesclavitud".





Els seus salaris eren "inexistents", i la presumpta organització obligava les víctimes a treballar en entorns insalubres i amb deficients condicions de treball, han explicat els Mossos.





La presumpta xarxa exportava la droga per missatgeria a altres països d'Europa, sobretot el Regne Unit, "on la demanda és molt gran i el valor de venda triplica el del mercat espanyol", i especialment a Glasgow; en ocasions, també enviaven la mercaderia a ciutats holandeses com Amsterdam, l'Haia i Eindhoven, mitjançant identitats falses oa través de les víctimes retingudes.





"PERFECTAMENT ESTRUCTURADA"



El cap de l'organització, "perfectament estructurada i organitzada", és presumptament un líder de la comunitat de Fujian a Barcelona, segons ha confirmat la investigació judicial, assumida pel Jutjat d'Instrucció número 32 de Barcelona i amb la participació de la Fiscalia Especialitzada de Estrangeria de Barcelona.





La investigació va culminar el passat 25 de maig amb 13 entrades i registres en les quatre naus industrials a Centelles, Abrera, Santa Coloma de Cervelló i Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en vuit domicilis de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobrega (Barcelona), i en una casa i una gestoria de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).





En total, els agents van confiscar més de 5.500 plantes de marihuana, 60 quilos en cabdells i 42.600 euros en efectiu, a més de passaports i documentació de terceres persones xineses que els investigadors presumptament utilitzaven per eludir la policia.





Els agents van constatar que en els últims mesos la xarxa va enviar 50 paquets amb 450 quilos de marihuana, i alguns d'ells van ser interceptats per cossos policials espanyols i del Regne Unit.





Dels vuit detinguts quatre han ingressat a la presó, i se'ls investiga per presumptes delictes de pertinença a organització criminal i contra la salut pública, tràfic d'éssers humans, falsedat documental i frau de el fluid elèctric; la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.