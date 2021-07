Espanya s'enfronta a Itàlia buscant la final

@EP





La Selecció espanyola de futbol s'enfronta aquest dimarts a les 21: 00h al combinat italià a les semifinals de l'Eurocopa 2020. Ho faran a l'estadi de Wembley en un partit que s'ha convertit ja en tot un clàssic de la competició.





Els homes de Luis Enrique arriben a l'enfrontament amb bones sensacions després dels últims partits. I és que si hi ha una cosa clara és que han anat de menys a més. Van començar la fase de grups jugant bé, però sense trobar el gol. No obstant això, van donar amb ell just quan més ho necessitaven i acumulen ja unes quantes golejades.





La selecció italiana, per la seva banda, va demostrar la seva qualitat des de l'inici. No va fer falta més que una trobada amb Turquia perquè enamorés amb la seva forma de jugar. Per aquesta raó arriben a aquestes semifinals com a favorits; també per l'últim xoc entre les dues seleccions.





I és que Espanya i Itàlia s'han creuat en les últimes quatre Eurocopes. A la de 2008 van ser els espanyols els qui van guanyar en els quarts de final; també van ser superiors en 2012. No van córrer la mateixa sort en l'última ocasió en què es van veure les cares en aquesta competició: el 2016 Espanya va caure eliminada en vuitens després de perdre davant Itàlia.





Itàlia, que acumula 32 partits sense perdre i que no coneix més que la victòria a l'Eurocopa 2020. Però que no podrà comptar amb Spinazzola, un dels seus jugadors més importants. I que tindrà al davant al combinat espanyol, que arriba a la trobada amb la ferma intenció de deixar-se la pell sobre el terreny de joc.





La selecció espanyola portava nou anys sense arribar a l'eliminatòria de semifinals i en aquesta ocasió ho fa carregada de jugadors nous però que funcionen com a equip i amb els quals Luis Enrique està encantat.





El tècnic asturià, sobre el partit, ha assenyalat: "Nosaltres volem la pilota, la necessitem i l'anirem a buscar. Itàlia també es pot adaptar a jugar sense ella, ho ha fet en algunes fases dels partits d'aquesta Eurocopa. Veurem. No som una selecció experta, ni molt menys, però això no vol dir que els jugadors no tinguin experiència en jugar partits importants en escenaris grans com és Wembley".