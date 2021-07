Les xarxes socials són un problema igual de seriós que el canvi climàtic, segons científics

Un grup format per 17 científics ha publicat un document a la revista PNAS en el qual assenyalen que les xarxes socials suposen un risc equiparable al del canvi climàtic.





"En els éssers humans, els fluxos d'informació van ser inicialment modelats per selecció natural, però estan estructurats cada vegada més per tecnologies de comunicació emergents. Les nostres xarxes socials més grans i complexes ara transfereixen informació d'alta fidelitat a grans distàncies a baix cost ", assenyalen.





Per això i perquè permeten estar connectats amb qualsevol persona de qualsevol part del món en qualsevol moment són tan utilitzades. Facebook va comptar al gener 2.740 milions d'usuaris actius en un mes i al febrer eren 1.221 milions els usuaris actius d'Instagram. En total, segons dades de l'informe Digital 2020 elaborat per Hootsuite i We Are Social, són 3.800 milions de persones les que es connecten dia rere dia a les xarxes socials. I, com a mitjana, passen més de dues hores en elles.





Amb aquestes dades no sorprèn que aquests científics, liderats per Joe Bak-Coleman, becari postdoctoral al Centre per a un Públic Informat de la Universitat de Washington, opinin que "l'era digital i l'auge de les xarxes socials han accelerat els canvis en els nostres sistemes socials, amb conseqüències funcionals poc enteses ".





A les xarxes socials parlem, compartim, ens informem etc. Ha arribat un punt en què ens serveixen per a tot, però també en què ens afecten en molts aspectes. A la nostra salut mental i emocional i també a les relacions amb les persones, que han canviat molt en els últims anys. Per això, aquests experts consideren que l'ús de la tecnologia i de les xarxes socials afecta la humanitat i a la salut pública gairebé de la mateixa forma en què ho fa el canvi climàtic.





Per descomptat, Internet té les seves coses bones i aquests científics ho saben. Sota el seu punt de vista, la col·laboració social ha portat a la creació de pàgines com Wikipedia, en la qual s'ofereix informació. També ha servit per donar veu a col·lectius que d'altra manera no s'haurien pogut fer escoltar. Però al seu torn, les xarxes socials desinformen. Tant, que organismes com la Federació Espanyola de la Diabetis (FEDE) s'han vist en la necessitat de llançar guies per intentar combatre els enganys que corren per Internet. Tal és el problema que FEDE afirma que la desinformació ha portat al fet que joves amb diabetis no es refiïn dels metges i no rebin els tractaments adequats.





En aquesta línia, aquest grup de científics explica a la revista PNAS que les xarxes socials porten a un "comportament col·lectiu", de vegades erroni. I això s'està demostrant amb l'actual crisi del coronavirus, en què circula molta informació equivocada i sense contrastar, que està portant a les persones a la confusió.





El pitjor, com dèiem abans, és que no sabem les conseqüències que això pot tenir. En el document, diuen: "En el context del canvi climàtic, hi ha sòlids arguments en totes les disciplines que suggereixen que un canvi de comportament ràpid pot generar sostenibilitat. Però no podem dir si una determinada tecnologia de comunicació promourà o evitarà que es produeixin els canvis necessaris. No tenim la capacitat de preveure les externalitats que les tecnologies de la comunicació imposen sobre aspectes de la salut i el benestar dels éssers humans i els ecosistemes". A més, conclouen: "Els canvis recents en els nostres sistemes socials poden haver tingut un impacte dramàtic i insostenible en la dinàmica social".