Catalunya tanca l'oci nocturn i sol·licita a l'Estat tornar a l'obligatorietat de les màscares

Catalunya ha notificat 5.916 contagis nous en les últimes 24 hores, a més de 31 nous ingressos hospitalaris i 12 pacients més a l'UCI. Per aquesta raó, pel ràpid empitjorament dels indicadors, ha ordenat el tancament de l'oci nocturn i ha sol·licitat a l'Estat que les mascaretes tornin a ser obligatòries en l'espai públic.





Des d'aquest cap de setmana, les discoteques ja no podran obrir, al menys durant els pròxims quinze dies. Una mesura que no afectarà els festivals, que podran seguir celebrant com estava previst.





Pel que fa a l'ús de la mascareta, Catalunya reclama que els ciutadans hagin de portar-la de forma obligatòria a l'exterior. Per a això necessiten l'aprovació del Govern i esperen que arribi ràpid: estan començant a ingressar en hospitals fins i tot persones que estan vacunades amb una dosi. Per això, volen retrocedir en la desescalada i avançar en la campanya de vacunació.





A més, indiquen que amb la variant Delta l'eficacia de les vacunes disminueix bastant. Segons un estudi d'Israel, fins al 64%. I un 10% de la gent no genera cap inmunitat.





