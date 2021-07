El PSC recorda que el Govern ha de respectar la llei davant del Tribunal de Comptes

@EP





La portaveu de PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, ha advertit aquest dimarts que la decisió que prengui el Govern davant les fiances requerides pel Tribunal de Comptes excàrrecs de la Generalitat ha d'estar dins de la legalitat: "Si no, un problema ens portarà a un altre problema encara més gran".





"Demanarem sempre que s'actuï respectant la llei", ha dit en roda de premsa al Parlament, en què ha assenyalat que li falta informació sobre si les pòlisses d'assegurances de la Generalitat es poden aplicar en aquesta assumpte, i ha sostingut que hi ha discrepàncies dins el Govern d'ERC i Junts.





Ha remarcat que, dins les seves competències i dins de la legalitat, la Generalitat pot actuar de la manera que consideri: "Si actua dins de la legalitat, no tindrem cap problema. Si no ho fa així, evidentment actuarem com creguem que el tinguem de fer".





Romero ha recordat que portaran a aquest ple la seva proposta que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoqui una taula de diàleg entre els partits representats al Parlament, i ha subratllat que no entenen que no la vulgui convocar quan abandera el diàleg, i quan sí ho va fer l'expresident de la Generalitat Quim Torra en la passada legislatura.





Ha explicat que han rebut esmenes a la seva proposta d'ERC, Junts i la CUP per defensar una taula de l'autodeterminació i l'amnistia, en lloc d'una amb tots els partits: "Sembla que el Govern només vol parlar amb els qui pensen com ells" , el que els portaria a mantenir un monòleg, en lloc d'un diàleg.





Preguntada pels mitjans, ha dit que el PSC no assistirà a una taula sobre l'amnistia i l'autodeterminació si es convoca, perquè considera que són dos assumptes divisivos, i ha demanat deixar de banda els complexos i obrir la taula de tots els partits: "el Govern d'Espanya ha fet un esforç important" amb els indults, i el Govern hauria de respondre convocant, segons ella.





PANDÈMIA DE CORONAVIRUS



Ha demanat a la Generalitat que els convoqui per a abordar el repunt de contagis de coronavirus, i ha dit que els sorprèn que no ho hagi fet després que li proposessin un acord en aquest sentit fa prop d'un mes: "Demanem que se'ns convoqui i fem aquí suggeriments. No volem que sigui un 'pim pam pum' entre uns partits i altres ".





Sobre la situació de sector de l'oci nocturn, ha destacat que alguns locals estan tancant voluntàriament davant l'augment de contagis entre els joves i ha demanat a la Generalitat incrementar les ajudes i compensacions econòmiques al sector si ha de tancar de nou.