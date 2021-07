Els mossos que viatjaven amb Puigdemont insisteixen en que la seva actuació va ser legal

@EP





Els dos mossos que viatjaven amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan va ser arrestat a Alemanya, acusats d'un delicte d'encobriment pel qual s'enfronten a tres anys de presó, han defensat en el judici d'aquest dimarts a l'Audiència Nacional que estaven convençuts que la seva actuació era legal perquè la seva missió era traslladar-lo d'Estocolm a Brussel·les perquè s'entregués a la Fiscalia belga, i ho van fer com a simples acompanyants, no pas com a escortes.





El Jutjat Central d'Instrucció número 6 va processar Carlos de Pedro i Xavier Goicoechea el febrer del 2020 en considerar que amb la seva actuació pretenien que Puigdemont no fos detingut quan es va reactivar l'ordre europea de detenció i entrega que va emetre el Tribunal Suprem en contra seu durant la investigació del procés.





El tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, va assenyalar en un escrit a l'abril que els dos mossos van actuar sent "conscients" que hi havia una euroordre contra Puigdemont per fets que podien ser constitutius de delictes de rebel·lió i que la seva intenció era ajudar-lo a tornar a Bèlgica i "evitar la seva identificació en algun lloc on es pogués executar" aquesta ordre.





Els dos acusats han declarat, a preguntes del seu advocat --les úniques que han contestat--, que van arribar a la casa de Waterloo el 19 de març del 2018, utilitzant uns dies de permís, no pas en qualitat de mossos, i que dies després, la nit del 23, els van dir que s'havia engegat l'euroordre i que havien de viatjar amb cotxe fins a Estocolm, on en aquell moment es trobava el líder català, per portar-lo fins a Brussel·les.





Segons han exposat tots dos, aquestes mateixes persones --de les quals no han donat el nom-- els van indicar que els representants legals de Puigdemont "es posarien d'acord amb la Fiscalia belga per veure on presentar-se". "No era delicte si estava d'acord amb els advocats i els advocats estaven d'acord amb un fiscal. No podia ser delicte en absolut", ha raonat De Pedro.





Els mossos han explicat que van sortir de viatge el mateix 24 de març en direcció a Estocolm, on van arribar de nit. L'endemà, van reprendre la marxa cap a Brussel·les, passant per Suècia i Dinamarca sense trobar cap obstacle. Tant bon punt van passar la frontera alemanya, un "'carrusel' de vehicles", en paraules de Goicoechea, els va interceptar i conduir fins a una zona de descans per a un control de trànsit "rutinari".





Goicoechea ha manifestat que va sospitar perquè eren massa cotxes, uns amb el logotip de la Policia d'Alemanya i d'altres sense distintiu, i perquè "va començar a sortir gent encaputxada amb armes llargues i curtes". Els agents van sol·licitar la documentació a tots els passatgers i, en identificar Puigdemont, li van comunicar que quedava detingut perquè hi havia una euroordre en contra seu, ha assenyalat el mosso.





"A la resta ens van dir que ens en podíem anar tranquil·lament, sense demanar-nos en cap moment que paréssim el vehicle, ni ens van inspeccionar --ni a nosaltres ni l'equipatge que anava dins--. Vam insistir en si ens en podíem anar i ens van dir que sí, que no havíem comès cap il·lícit", ha narrat Goicoechea.





UN COTXE CONEGUT PER "TOTHOM"



Els mossos han recalcat, a fi de provar que estaven convençuts que la seva actuació era correcta, que van utilitzar "el vehicle que estava disponible a la casa en aquell moment, un vehicle conegut per tothom", tant per forces de seguretat com per la premsa. Així, Goicoechea ha recordat que el cotxe va ser objecte d'una investigació policial a Bèlgica per unes "balises de seguiment adscrites a una targeta SIM d'Espanya".





Han esgrimit que van circular per vies principals, sobretot autopistes --"amb radars i càmeres", ha postil·lat Goicoechea--, seguint la ruta "més ràpida" que del GPS des d'Estocolm a Brussel·les perquè les seves instruccions eren arribar tan aviat com fos possible a la capital belga.





"Quan el GPS et porta per països membres de Schengen saps que en un moment donat, si pares o el reconeixen, evidentment el poden arrestar", ha afegit De Pedro sobre Puigdemont.





Interrogats pel seu advocat sobre per què van triar aquest cotxe i aquest itinerari, si sabien que les autoritats els podien detectar en "cinc minuts", Goicoechea ha respost taxatiu: "És que no ens havíem d'amagar de res ni de ningú".