Tribunal de Comptes: La Generalitat farà de "contra aval" de les fiances, l'Estat no "opina" i la Caixa de Solidaritat demana diners

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts un decret llei que crea un Fons Complementari de Riscos amb 10 milions d'euros per cobrir les fiances de 5,4 milions que demana el Tribunal de Comptes a desenes de càrrecs i excàrrecs de la Generalitat. Ho han anunciat en roda de premsa després del Consell Executiu la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Economia, Jaume Giró, que han explicat que aquest fons "té com a principal objectiu protegir a tots els servidors públics en el legítim exercici del seu càrrec ".











A través d'aquest fons, que gestionarà l'Institut Català de Finances (ICF) fins que no es constitueixi una comissió gestora, la Generalitat actuarà com a aval que presentarà una entitat financera per cobrir les reclamacions judicials o administratives a càrrecs de la Generalitat, com és el cas de les fiances que demana el Tribunal de Comptes.





A aquest fons es podran acollir totes les persones que siguin o hagin estat personal de l'administració de la Generalitat i d'ens o organismes de el sector públic, els alts càrrecs i els membres de Govern, i Giró ha detallat que les condicions per acollir-se a aquest fons "són molt clares i concretes".





Ha especificat que no es podran acollir quan hi hagi sentència ferma que declari que les actuacions són il·lícites, tampoc quan el risc ja estigui cobert per altres pòlisses asseguradores contractades per la Generalitat, ni en el cas que el Govern hagi iniciat una acció o un procediment contra l'actuació de la persona afectada.





Per poder beneficiar-se d'aquest fons, les persones afectades han de fer una sol·licitud a l'ICF amb una declaració responsable i una carta de motius, i la Generalitat ha de verificar que es compleixen les condicions.





Un cop aprovada la sol·licitud, l'ICF ha de garantir un aval amb un dipòsit que anirà a càrrec d'una entitat financera, que Giró no ha volgut revelar perquè ja hi ha hagut contactes però encara han d'acabar de tancar l'acord, pel que ha subratllat que el que fa la Generalitat "no és un aval directe", sinó un contra aval.





RETORN DE DINERS SI HI HA SENTÈNCIA FERMA





D'aquesta manera, en el cas de el Tribunal de Comptes, l'entitat financera posarà l'aval de les fiances que es reclamen i la Generalitat, a través del ICF, farà de contra aval, fins que hi hagi una sentència ferma, i si es manté la reclamació econòmica, la Generalitat demanarà als beneficiaris de el fons el retorn de diners que ha posat l'administració com a aval, a més d'interessos i els costos ocasionats.





Giró ha sostingut que el que fa el Govern és "únicament vetllar per protegir el dret a la presumpció d'innocència de qualsevol funcionari públic" i que el mecanisme que preveu el decret és el mateix que s'utilitza en una assegurança privada.





"No és donar 10 milions a ningú. És crear un sistema d'aval i contra aval per a cobrir una reclamació que s'ha demanat sense cap resolució judicial prèvia i sense escoltar els afectats, als quals se'ls demanen diversos milions d'euros. Per atendre aquesta situació demanen un aval i aquesta és una forma per cobrir aquest aval ", ha assegurat.





SENSE MOBILITZACIÓ DE DINERS PÚBLIC





El conseller ha aclarit que per ara la Generalitat no mobilitzarà diners públics i no ho farà fins que no hi hagi una sentència judicial ferma de Tribunal Suprem que obligui a el pagament de les fiances.





Durant aquest temps, el Govern farà de contra aval a través del ICF immobilitzant aquests diners públics però mantenint la seva titularitat i només pagarà en el moment en què es produeixi una sentència ferma.





No obstant això, la Generalitat no reclamarà aquests diners als beneficiaris de el fons fins que no hagin esgotat les instàncies judicials internacionals: si la justícia europea ratifica la sentència de l'Suprem, els afectats haurien de tornar els diners a la Generalitat, i si els dóna la raó , el Govern recuperaria aquests recursos.





Giró ha confiat que no s'hagi d'arribar a aquest extrem perquè espera que el Tribunal de Comptes acabi determinant que no s'ha produït cap malversació en l'acció exterior de la Generalitat dels últims anys, però preguntat per com s'ha d'efectuar el pagament en el cas que sí que segueixi endavant la causa, el conseller ha contestat: "Quan arribi aquest pont, ja el creuarem".





NEGA MALVERSACIÓ





Sobre si la Generalitat podria incórrer en un possible delicte de malversació, Giró ho ha descartat i ha garantit que el decret té una "solidesa jurídica impecable"

"Des del punt de vista està construït de tal manera que, tothom pot opinar el que consideri, però garanteix que no es fa una malversació de diners públics", ha argumentat.

Preguntat de quina partida pressupostària provenen els 10 milions amb què comptarà aquest fons en un inici, Giró no ho ha concretat perquè encara no s'ha fet efectiu però ha dit que els recursos sortiran de l'ICF, "que agafarà una part dels seus recursos que gestionarà els avals i contra avals ".





TAMBÉ PER ALTRES CAUSES





Vilagrà ha assegurat que el fons servirà per "cobrir aquells elements d'indefensió que a hores d'ara afecten servidors públics i alts càrrecs" de la Generalitat, en al·lusió a la causa de el Tribunal de Comptes, tot i que ha destacat que serà vigent per a qualsevol altre cas , com els afectats per la causa de la consulta del 9N.





La consellera ha afirmat que es farà en base a el principi d'indemnitat, "que planteja que cap servidor públic pot veure afectat per l'exercici legítim de les seves competències" i que es recull en la legislació estatal.





"El que plantegem és que els servidors públics i els alts càrrecs tenen drets fonamentals d'expressió, de llibertat ideològica i lliure exercici de les seves competències en virtut de les tasques que desenvolupen. Es diu democràcia i el que plantegem és una protecció dels nostres treballadors" , ha raonat.





L'ESTAT NO ENTRA A JUTJAR SI LA CREACIÓ D'AQUEST FONS ÉS MALVERSACIÓ









La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que el Govern no entra a jutjar si el fons de 10 milions creat per l'Executiu català per pagar multes pel procés independentista és "malversació o menyscabament de fons públics ".





Montero ha respost així durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en què ha estat preguntada per l'advertiment el Tribunal de Comptes que el Govern podria incórrer en malversació si paga les multes dels 34 exalts càrrecs de la Generalitat amb fons públics.





La portaveu de l'Executiu inicialment ha dit que no podia opinar sobre la norma aprovada per la Generalitat perquè no coneix l'acord i simplement l'han vist en titulars de premsa.

No obstant, ha precisat que el Govern "vetlla per la legalitat existent" i això significa, ha dit, que "totes les normes són passades per aquest filtre de legalitat". Tot i que ha afegit que quan tinguin opinió, després de conèixer la norma, la faran pública.





Però a l'ésser preguntada sobre si la Generalitat estaria incorrent en un delicte de malversació com ha avisat el Tribunal de Comptes i si el Govern està disposat a recórrer el pagament d'aquesta multa amb fons públics, la portaveu de l'Executiu ha assenyalat que, sobre el tipus de delictes que pugui o no haver-hi, "no li correspon a el Govern jutjar".





Ha precisat en aquest sentit que a el Govern no li competeix jutjar "si una determinada conducta és objecte d'un menyscabament de fons públics, de malversació, de responsabilitat comptable o qualsevol altra de les consideracions que té a veure amb els fons públics".





S'ha limitat a assenyalar que l'Executiu respecta les decisions dels tribunals i de el Tribunal de Comptes. Sobre aquest últim ha precisat que encara no ha conclòs el procediment i que aquest pot ser recorregut pels afectats una vegada que conclogui.





La decisió de crear aquest fons ha estat anunciada aquest matí per la portaveu de Govern, Patricia Plaja, que ha comparegut després de la reunió de Consell Consultiu per explicar que l'executiu català ha aprovat un decret llei que crea un Fons Complementari de Riscos amb 10 milions d'euros per cobrir les fiances que demana el Tribunal de Comptes a desenes de càrrecs i excàrrecs de la Generalitat.





Segons ha dit, acompanyada de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Economia, Jaume Giró, aquest fons "té com a principal objectiu protegir tots els servidors públics en el legítim exercici del seu càrrec".





Vilagrà ha assegurat que servirà per "cobrir els elements d'indefensió que a hores d'ara afecten servidors i alts càrrecs" de la Generalitat, en al·lusió a la causa de el Tribunal de Comptes.









La Caixa de Solidaritat demana aportacions per respondre a l ' "embat" del Tribunal de Comptes























El president de la Caixa de Solidaritat, Pep Cruanyes, ha cridat aquest dimarts a la ciutadania a seguir fent aportacions per respondre a l ' "embat" que suposa les fiances imposades pel Tribunal de Comptes per valor de 5,4 milions d'euros a 34 alts exalts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior exercida entre 2011 i 2017, entre altres casos.





"Farem el possible i l'impossible per recuperar aquests milions d'euros destinats a fiances injustes de tot tipus", ha advertit en roda de premsa, acompanyat per l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo, en què posteriorment han participat la presidenta de l' ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.





Cruanyes també ha anunciat que han reclamat al jutjat número 16 que tornin a la Caixa de Solidaritat els 4 milions d'euros que van pagar "de manera duplicada" en aquest tribunal com al jutjat número 13 per l'1-O.