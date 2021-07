Set persones detingudes a la província de Girona per estafa bancària

@EP





Agents de la Policia Nacional han detingut a la província de Girona a set persones com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a grup criminal. Els detinguts formaven part -presumptament- d'una trama que es dedicaria a desviar els diners de comptes bancaris de tercers, en fer-se amb les claus d'accés a la banca en línia de les seves víctimes.





La investigació va començar al mes de març quan el grup de Delictes Tecnològics de la Comissaria Provincial de Girona va tenir coneixement de la denúncia presentada a Las Palmas de Gran Canària, en la qual una persona manifestava haver estat víctima d'una estafa, per valor de 14.600 euros.





Després de les primeres indagacions, els investigadors van comprovar que gran part dels diners havien estat desviats a diferents comptes bancaris, els titulars dels quals residien a la província de Girona.





La víctima va ser objecte d'un delicte d'estafa perpetrat mitjançant la qual es coneix en l'argot com SIM swapping.





Aquesta estafa consisteix, en primer lloc, en l'obtenció per part dels delinqüents de les claus d'usuari per a l'accés a la banca en línia. Per a això utilitzen diferents tècniques, com l'enviament d'e-mails simulant ser la seva entitat bancària, en els quals envien un enllaç, que li redirigeix a una pàgina fraudulenta que intenta imitar la de l'entitat financera real, o bé un enllaç perquè s'instal·li una aplicació per a mòbil fraudulenta, amb la qual es que suplanta la identitat de l'entitat bancària i aconsegueixen fer-se amb les seves credencials.





Un cop obtingudes, sol·liciten un duplicat de la targeta SIM de la víctima en el proveïdor de telefonia corresponent. Una vegada que els criminals accedeixen a la banca en línia de la víctima, l'entitat bancària envia mitjançant SMS al mòbil del client uns codis de seguretat que seran requerits per dur a terme operacions com ara transferències econòmiques. Així doncs, són els mateixos delinqüents els que reben aquests codis del banc en tenir la targeta duplicada de la víctima en el seu poder, de manera que un cop la instal·len en els seus telèfons, poden operar com vulguin amb el seu compte bancari.





RASTREIG DE DINERS





Després de seguir el rastre de diners sostrets del compte bancari de la víctima, es va poder determinar que havia estat ingressat en diversos comptes de persones residents a la província de Girona, concretament a les localitats d'Olot, Roses i Salt.





Finalment es va aconseguir identificar, localitzar i detenir set persones que estarien relacionades amb els fets i que exercirien diferents rols dins de l'entramat delinqüencial. De les set persones detingudes, tres d'elles eren captadores dels altres detinguts els que facilitaven els seus comptes bancaris per desviar els diners defraudats, sent coneguts en l'argot com mules.