Gortázar: la banca té un "problema profund de rendibilitat"

@EP





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reconegut que el sector bancari continua tenint un "problema profund de rendibilitat" i veu complicat que pugui assolir el cost de capital si no s'emprenen certs canvis.





Segons ha explicat durant la seva intervenció a la "16a Trobada del sector bancari" organitzada per IESE i EY, els analistes i inversors segueixen esperant que el sector bancari, de mitjana, els ofereixi un retorn del 10%, el que amb un tipus a llarg termini d'entorn del 0% "no és raonable".





"Evidentment, si el cost del capital baixés, les valoracions en borsa pujarien", ha assenyalat el directiu, que veu "complicat" que la indústria pugui arribar a un menor cost de capital "si no canvien algunes coses".





"Aquí sorgeix la necessitat imperiosa de ser eficient, de buscar economies d'escala. Nosaltres, en meitat d'un procés de fusió, vam intentar predicar amb l'exemple i buscar no només aquest ventall de serveis tradicionals bancaris", ha explicat.





D'altra banda, el conseller delegat de CaixaBank ha incidit que l'escenari de tipus negatius fa que la recollida de dipòsits sigui una activitat amb la qual els bancs perden diners i, a més, la societat no preveu que es pugui cobrar per ella.





"No donen rendibilitat i cobrar per això està mal vist, amb la qual cosa has d'anar a buscar noves activitats i serveis", ha assenyalat Gortázar, apuntant als negocis d'assegurances, gestió d'actius i pagaments, que han permès a CaixaBank "conjugar unes condicions molt difícils amb una rendibilitat més elevada que la mitjana".





El conseller delegat de CaixaBank ha apuntat que l'activitat bancària requereix d'una transformació que va començar fa molts anys, adaptant-se a un entorn canviant i cada vegada més digital. "El que està clar és que la banca ha de transformar-se per sobreviure", ha advertit el conseller delegat, per reconèixer que a CaixaBank estarien "morts" si no haguessin invertit progressivament en digitalització en els últims anys.





Pel que fa al paper de la banca en la transició energètica, Gortázar ha destacat que els bancs, tant per la seva grandària com per estar en el centre de circulació de l'economia, tenen una capacitat d'influir "molt elevada".