Andreu Mas-Colell, nomenat vicepresident de Barcelona Global

La Comissió Executiva de Barcelona Global ha nomenat a Andreu Mas-Colell com vicepresident de l'associació. L'exconseller d'Economia i Coneixement ha estat un dels socis més "actius i compromesos" de Barcelona Global i ha contribuït "enormement" a la consolidació de l'associació. Així mateix, ha format part de les Comissions Executives presidides per Gonzalo Rodés, Pau Guardans i l'actual, presidida per Aurora Catà.





"Amb aquest nomenament volem reconèixer la seva tasca i donar-li suport en aquest moment delicat per ell, a més de comptar amb l'honor de tenir-lo com un dels vicepresidents de l'associació, juntament amb Lluis Torner, Carmina Ganyet i Jaume Oliu", ha explicat la presidenta de l'entitat en una carta enviada als socis.