Sánchez recorrerà el decret del Govern pel Tribunal de Comptes si no s'ajusta a la llei

@EP





El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que el seu executiu "estudia" el decret de la Generalitat per a la creació d'un Fons Complementari de Riscos de 10 milions d'euros per donar cobertura a reclamacions com ara la del Tribunal de Comptes.





"Si està subjecte a dret res a objectar", però "si no està subjecte a dret evidentment ho haurem de recórrer", ha afirmat. "Nosaltres sempre hem defensat que tot el que s'aprovi per part dels governs autonòmics ha d'estar subjecte a dret", ha dit, i "per tant estudiarem la decisió s'ha aprovat per part d'aquest govern".





Sánchez ha fet aquestes manifestacions des d'Estònia en el transcurs d'una compareixença conjunta amb la primera ministra d'aquesta república, Kaja Kallas. La portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, ja havia apuntat anteriorment durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el seu govern vetllarà perquè es compleixi "la legalitat".





El decret aprovat per la Generalitat estableix que l'aval per afrontar les peticions del Tribunal de Comptes a 34 càrrecs de la Generalitat el presentarà una entitat financera i no la Generalitat. Així ho han explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ha assegurat que no hi haurà desplaçament de diners "en cap moment" fins que hi hagi sentència ferma en última instància.