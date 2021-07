Montse Venturós deixa l'alcaldia de Berga per depressió

@EP





Montse Venturós, alcaldessa de Berga des del 2015, ha cessat al càrrec per depressió. Una decisió que, tal com ha assegurat, és "difícil i complexa", però que pren "per responsabilitat col·lectiva". "Em va costar assumir que jo, Montse Venturós, estava malalta i amb baixa mèdica, però encara més assumir el meu diagnòstic: pateixo depressió", ha assegurat en roda de premsa i acompanyada dels seus pròxims.





Una intervenció pública que, ha dit, serà la darrera fins a la seva recuperació total i que ha aprofitat per fer "un crit contra l'estigma en matèria de salut mental". "En un sistema com el capitalisme més ferotge i putrefacte, aquestes persones es silencien i l'únic que conta és la productivitat i l'individualisme", ha afegit.