Subirats abandona l'Ajuntament però "continuarà vinculat" al projecte de Colau

@EP





"No dimiteixo de res". Així de segur s'ha expressat Joan Subirats després que hagi transcendit que deixa el càrrec de tinent de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona. Ell mateix ha confirmat la notícia a Twitter, on ha explicat que demà farà l'anunci al costat de l'alcaldessa Ada Colau, i on ha argumentat que coincidint amb els 70 anys, que l'obliguen a jubilar-se com a professor universitari, tancarà també la tasca "apassionant" al govern local.









"Han estat 4 anys d'intensa activitat al servei de la ciutat i de la seva gent. Continuaré vinculat al projecte polític del municipalisme i de Barcelona en Comú que representa Ada Colau, qui fa temps coneixia la meva decisió i a qui agraeixo el seu suport i amistat".