Hi haurà "Canet Brot" després del Canet Rock?

Aquest dissabte 3 de juliol a Canet es va posar en marxa un operatiu sense precedents que pretenia revitalitzar el sector de la cultura i la música en directe. Efectivament, el Canet Rock, tal com va reconèixer l'organització, ha estat "pioner" perquè "ha reunit més de 22.000 persones que han gaudit de més de dotze hores de música en directe sense distància de seguretat".





Això va ser possible perquè es va fer un cribratge massiu abans que el festival obrís les seves portes. Segons dades del Canet Rock, es van arribar a fer 22.330 testos d'antígens en una quinzena de punts de testatge que es van instal·lar arreu del territori català. De tots aquests testos es van detectar 152 positius, els quals es van confinar a casa seva, seguint el protocol establert.





Ara bé, després de les 12 hores de concert i de l'alegria de viure l'experiència d'un festival sense distància de seguretat, però amb mascareta obligatòria, el Canet Rock sembla que encara no ha acabat. A les xarxes socials, sobretot a Twitter, s'han donat a conèixer casos de persones que van poder entrar al recinte -ja que havien donat negatiu a la prova d'antígens- però que transcorreguts un parell de dies, s'han trobat malament i han donat positiu en covid-19.





NEGATIU ALS ANTÍGENS, POSITIU A LA PCR





Tal com ha pogut conèixer Catalunyapress, hi ha hagut el cas d'un grup de persones d'un poble del baix Maresme que van acudir el dissabte 3 de juliol al Canet Rock. D'aquest grup, un d'ells va donar positiu al test d'antígens que li van fer al punt de testatge de Canet de Mar, després d'estar aproximadament fent cua al llarg de tres hores.





La persona en qüestió va marxar a casa immediatament, mentre que els seus acompanyants van poder entrar al festival perquè van donar negatiu al mateix test d'antígens. Va ser unes hores més tard, concretament l'endemà de l'esdeveniment, quan dos integrants del mateix grup van donar positiu a una PCR, després de tenir símptomes. Així doncs, van poder gaudir dels concerts mentre estaven infectats.









Altres casos similars s'han publicat a Twitter sota l'etiqueta #CanetBrot. En els missatges es comenta que hi ha hagut persones que han anat al festival i que després han hagut d'anar al CAP per símptomes de covid-19, amb un resultat final de positiu a la PCR.









"EL TEST D'ANTÍGENS NO DIU SI TENS COVID O NO EL TENS"

Catalunyapress ha preguntat a l'organització del Canet Rock sobre aquests fets i han afirmat que el test d'antígens que es va fer a tots els assistents "indicava la capacitat de contagi i no si la persona tenia el virus o no". Per tant, "ha pogut entrar gent amb covid-19, però la seva capacitat de contagi era tan poca que van donar negatiu els antígens".





Tal com apunten alguns missatges de Twitter i l'organització, aquests positius que estan sortint ara "no s'han contagiat al Canet Rock, sinó que ja portaven la covid abans d'entrar, però amb una capacitat de transmissió molt baixa", insisteixen. "El que buscàvem és que el festival no fos un focus de contagi".





A més a més, des del Canet Rock recorden que tot l'esdeveniment ha estat supervisat i aconsellat per la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses com també per part del Procicat, i s'han seguit tots els seus consells.





LES LLARGUES CUES PER ENTRAR





D'altra banda, tots els assistents a l'esdeveniment van haver de fer llargues cues, de més de dues hores, per poder-se fer el test d'antígens i aconseguir el resultat negatiu que els permetés entrar al recinte. Els punts amb les esperes més llargues van ser, sobretot, els centres a Canet de Mar i Barcelona, amb uns temps de cua d'entre una i tres hores.





Davant d'això, l'organització ha explicat a Catalunyapress que les cues, sobretot a Canet de Mar, van venir provocades perquè molta gent va anar a fer-se la prova d'antígens abans de l'hora fixada, tal com va passar al festival "Vida" de Vilanova i la Geltrú, desbordant totes les previsions que s'havien fet. Igualment, hi va haver persones que tenien cita prèvia en altres zones de Catalunya, però van acabar anant al punt situat a Canet de Mar, el que encara va generar més cues, declaren des de l'organització.









Cua dins el poliesportiu de Canet de Mar pel test d'antígens/ @Catalunyapress







A més, l'empresa AINA Group, contractada pel festival per a la gestió sanitària i de l'aplicació de mòbil que recollia i comunicava la informació dels tests d’antígens, no va complir amb les condicions de contracte. Això va quedar palès en què l'app no es va acabar utilitzant i es van haver de buscar solucions "in extremis" el dia abans, com també "reforços" a última hora per fer els testos d'antígens. Aquest diari ha conegut el cas d'una infermera de Reus que estava de vacances i que va haver d'anar al poliesportiu de Canet de Mar a fer les proves per donar suport a l'organització.





PAUTA COMPLETA SI HI HA MÉS DE 500 PERSONES





Amb aquest context, el Govern ha decidit aquest dilluns tornar a tancar l'oci nocturn en espais interiors a partir d'aquest cap de setmana i també obligarà a fer testos d'antígens o tenir la pauta completa per poder assistir a esdeveniments amb més de 500 persones. Una PCR de les últimes 12 hores també seria vàlida.





"Ara toca tirar enrere", ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, davant l'augment exponencial de contagis entre els més joves. També ha aprofitat per defensar que la mascareta hauria de tornar a ser un element obligatori, però ha recordat que és competència del govern de l'Estat.