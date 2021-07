Puigdemont i Junqueras es reuniran aquest dimecres a Waterloo després de quatre anys

@EP





L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, es retrobaran aquest dimecres a Waterloo (Bèlgica) després de gairebé quatre anys de l'última vegada que es van veure de manera presencial, un temps en què han exhibit les seves diferències i els partits que lideren han xocat constantment.







La trobada es produirà cap a les 14.00 hores a la Casa de la República, on resideix Puigdemont, que estarà acompanyat per l'exconseller Toni Comín, i per part d'ERC també assistiran l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassat i Meritxell Serret, ara diputada republicana al Parlament des que va tornar de Bèlgica.





Des que van obtenir els indults, els presos de l'1-O han començat a retrobar-se amb els dirigents independentistes a l'estranger: la setmana passada els excarcerats d'ERC van visitar a la secretària general del partit, Marta Rovira, a Ginebra, mentre que els de Junts van visitar a Puigdemont, Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí.





Però encara faltava el retrobament entre Puigdemont i Junqueras, els dos màxims càrrecs de Govern de l'1-O i alhora els líders dels principals partits de l'independentisme, que a més han simbolitzat les dues opcions que van prendre els membres de l'Executiu català després de la declaració de independència: l'expresident va liderar la marxa a l'estranger, que ells reivindiquen com un "exili", mentre que el líder republicà va ser la cara més visible dels empresonats.





La voluntat inicial de Junqueras era que aquesta trobada es produís aquest dimarts a Estrasburg aprofitant que hi ha ple al Parlament Europeu, en el qual Puigdemont és eurodiputat, però el líder de Junts ha optat per no participar en aquest ple de manera presencial i seguir-telemàticament , de manera que no han han pogut coincidir a la ciutat francesa.





Finalment, la reunió serà a la Casa de la República de Waterloo, des d'on Puigdemont exerceix el lideratge de Junts i també és la seu del Consell per la República (CxRep), òrgan que presideix ell mateix i que ha estat un dels motius de discrepàncies entre ERC i Junts, especialment durant les negociacions de la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat.





SENSE COMPAREIXENÇA CONJUNTA



Els dos líders independentistes, al costat de Forcadell i els exconsellers que els acompanyaran, escenificaran el retrobament amb una foto a l'inici de la reunió i després Junqueras compareixerà davant els mitjans.





No ho farà Puigdemont ni tampoc hi haurà una compareixença conjunta dels dos, com sí van fer el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el líder de Junts fa tres setmanes quan el cap de l'Executiu català el va visitar en el mateix escenari.





Destaca que en el comunicat emès per ERC per anunciar el retrobament defineixen a Puigdemont com a president de Junts i no com a president de la Generalitat --que és com el defineixen en el seu partit--, mentre que la nota de premsa de Consell per la República sí que el segueix esmentant com 'Molt Honorable President' --el tractament oficial dels presidents de la Generalitat-- i a Junqueras com a vicepresident.





TROBADA "PERSONAL"



Dilluns, tant la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, com la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, van circumscriure la trobada en el component "personal" de retrobar-se després de tants anys sense veure presencialment, mentre que l'eurodiputat de Junts i exconseller, Toni Comín, ha dit aquest dimarts que una reunió no arreglarà les discrepàncies polítiques que hi ha.





L'última trobada que van tenir tots dos va ser a finals d'octubre de 2017, després de la declaració unilateral d'independència; després Puigdemont va marxar a Bèlgica per evitar l'acció de la justícia, mentre que Junqueras sí que va anar a declarar davant l'Audiència Nacional, que el 2 de novembre el va empresonar, i en aquest temps han tingut pocs contactes, especialment durant la primera etapa de presó de el líder republicà.





Des de llavors, les diferències entre ells i els partits que lideren han estat constants, des de la negativa del aleshores president de Parlament, Roger Torrent (ERC), a desobeir per investir telemàticament a Puigdemont president de la Generalitat el 30 de gener de 2018 tal com volia Junts --que l'hauria comportat mesures judicials--, fins a les reticències de Junts per investir Aragonès aquest mateix any o les diferents visions sobre el diàleg amb el Govern.





En aquests anys, les discrepàncies s'han plasmat més en les decisions i les diferències estratègiques dels dos partits que en declaracions públiques i acusacions personals entre els dos líders, que fins i tot han arribat a rivalitzar electoralment a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017 i en les europees de 2019, totes dues guanyades per Puigdemont.





No obstant això, les desconfiances entre Puigdemont i Junqueras es remunten a la seva etapa al capdavant de la Generalitat, especialment en l'organització de l'1-O i els fets d'octubre de 2017.





Així ho va relatar el mateix Puigdemont en el seu llibre 'M'explico' (M'explico), en el qual va retreure a Junqueras les seves "deslleialtats", va confessar que el 2016 ja havia deixat de confiar en el líder republicà i va definir la seva relació de complicada i sense química, encara que en una entrevista aquest cap de setmana l'exvicepresident de la Generalitat ha assegurat que tenen molt bona relació i aquest mateix dimarts ha dit que no cal cap reconciliació.