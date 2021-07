@EP





Un total de quinze empreses relacionades amb el sector turístic s'han manifestat en contra dels criteris que ha establert el Govern central per repartir 7.000 milions d'ajudes directes. Segons diuen, aquests criteris beneficien als que han incomplert la llei i perjudiquien els que, com ells, han estat responsables.





En el manifest que han preparat, les patronals deixen clar que busquen "una distribució justa de les ajudes" i demanen que no "es castigui autònoms i empreses responsables" i que aquesta sigui "una ajuda real i no només una reducció de risc de l' ICO i de la banca".





La seva petició arriba perquè el Govern central ha establert que per rebre les ajudes "la condició és que les empreses o autònoms hagin incomplert la legislació sobre terminis de pagament". Segons aquestes empreses, "la interpretació del Ministeri premia els morosos incomplidors". És a dir, poden rebre aquestes ajudes directes aquelles persones que presentin una factura sense pagar, però no aquelles que tenen factures abonades.





Amb això, les quinze associacions signants senten que el Govern central les està castigant per complir la llei. Consideren que haver pagat les factures, tot i els temps difícils viscuts amb la pandèmia, els ha suposat un gran esforç pel qual no han passat els que no han abonat els imports de les seves.





Així, sota el seu punt de vista aquesta decisió és un "greuge comparatiu inexplicable contra els que més han fet per mantenir l'activitat de les seves empreses i premia, a igualtat de circumstàncies, a qui menys riscos i compromisos empresarials ha assumit fins i tot incomplint la legalitat". Una cosa que consideren "indignant i fins i tot insultant".





Per això reclamen al Govern central i a Hisenda que rectifiquin i els permetin a ells també accedir a aquests ajuts que encara no s'han començat a repartir malgrat portar tres mesos anunciats.