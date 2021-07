Barcelona, Girona i Lleida, en risc per vent, tempestes i onades

@EP



Aquest dimecres estarà marcat per ruixats i tempestes que poden ser localment fortes en l'extrem nord de Catalunya i extrem oriental de el sistema Ibèric. Per això, s'activaran els avisos per pluges i tempestes a Terol, Barcelona, Girona i Castelló, a Lleida per precipitacions i a Menorca per rissagues, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En bona part del país s'espera que predomini el temps sec i estable, amb cel poc ennuvolat o clar. No obstant això, el front que va travessar la Península el dia anterior continuarà el seu desplaçament cap a l'est, deixant nuvolositat abundant a l'extrem oriental peninsular, amb possibilitat de precipitacions disperses acompanyades de tempestes ocasionals a l'interior, sent més probables, freqüents i intenses en el extrem nord de Catalunya i extrem oriental de sistema Ibèric, on podrien ser localment fortes.





A més, un flux d'aire humit i una mica inestable de nord-oest sobre el nord peninsular, mantindrà el cel ennuvolat o coberts a Galícia, àrea cantàbrica i resta de Pirineus, amb precipitacions, que seran en general febles, encara que més intenses i persistents a Cantàbria. S'esperen intervals ennuvolats al nord de les Canàries.





Les temperatures diürnes aniran en descens a tot l'àrea mediterrània, resta del terç sud-est i bona part de l'extrem nord peninsular, descens que serà localment notable en el Llevant, on tornaran als valors habituals per aquestes dates. Per contra, aniran en ascens en un ampli entorn de sistema Central. Pel que fa a les nocturnes, en descens a l'interior peninsular, mantenint altes al sud del Llevant. Pocs canvis a la resta.





S'esperen vents de l'oest i nord-oest en bona part de la Península, amb intervals de ponent fort a l'Estret i Alborán. De component nord a les Balears i la resta de litoral mediterrani peninsular, on rolarà a component est durant el dia.