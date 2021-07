El Comitè d'Empresa de TV3 proposa que el CCMA l'integrin professionals lliures de "quotes partidistes"

@EP





El Parlament ha d'escollir en poc temps als 7 nous membres del Consell de Govern que hauran de dirigir en els propers anys la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Per aquesta raó s'han començat a dur a terme algunes consultes en què han participat representants tant de el sector audiovisual com dels mitjans de comunicació.





Des del Comitè d'Empresa de TV3, així com des dels Consells Professionals d'Informatius i de Programes de TV3 i Catalunya Ràdio han advocat, en el seu torn, per un Consell de Govern en què hi hagi "membres professionals i independents, no subjectes a la disciplina dels partits que els nomenin".





Per a ells, els nous membres que es designin han d'estar "lliures de quotes partidistes" i han de ser "fruit del consens de tots els que valoren els mitjans públics i no només del consens entre els partits del Govern o dels partits més grans del Parlament".





A més, en la seva intervenció van explicar què és el que, al seu parer, necessita la CCMA. Per a ells, es tracta d' "un equip pluridisciplinari que entengui que la CCMA és un servei públic amb compromisos amb la ciutadania". Per tant, els que dirigeixin la corporació han de saber que s'ha de "fomentar l'ús de la llengua, la cohesió social, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat social, funcional i política" i també ha de "combatre els estigmes del racisme, l'homofòbia, la transfòbia i la violència".





D'altra banda, reclamen que els nous dirigents de la CCMA puguin donar-li l'estabilitat que necessita, tant institucional com pressupostària. Diuen que això és essencial perquè pugui seguir endavant amb els seus mitjans de comunicació.





Finalment, assenyalen que s'ha d'acordar "un contracte programa amb un finançament plurianual per emprendre amb confiança els reptes de futur". Sota el seu punt de vista, un cop es designi als dirigents de la CCMA, aquesta ha de tenir "autonomia de funcionament" i ha d' "elaborar un pla de participació dels treballadors en l'estratègia empresarial i en l'organització dels processos productius" .