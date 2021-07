"Pastors del mal": un thriller sobre la pederàstia

Dir que la pederàstia és una xacra social recent no resulta en absolut correcte. Aquest terrible atemptat a la integritat de la infància i adolescència és una cosa que s'ha produït en tot moment i lloc. El que passa és que ara, el menys pel que fa al primer món, hi ha una major sensibilització al voltant d'això i, sobretot que, amb la possibilitat real de trencar tabús i silencis interessats, s'ha obert la veda per a que els que pateixen aquest tipus d'abusos puguin fer públic el seu sofriment i denunciar als autors que els van infligir. Un tema, per tant, molt actual, que Félix García Hernán ha desenvolupat de manera imaginativa en la seva novel·la "Pastors del mal".





Fabula l'autor entorn de la suposada existència d'una xarxa internacional de pederàstia la central estaria a Nova York a càrrec ni més ni menys que d'un prelat i les seves ramificacions s'estendrien per tot el món, encara que García Hernán situa el desenvolupament de l'acció a Espanya i més concretament encara a Catalunya. La mort d'un nen a causa del que ha patit provoca el processament d'un sacerdot que apareix com a presumpte culpable, amb el consegüent escàndol. Persones que el coneixen bé saben de la impossibilitat que hagi tingut cap intervenció en això i per tal d'alliberar-lo de tota sospita, organitzen una àmplia operació en la qual intervenen dos funcionaris del Cos de Policia de l'Estat -un en actiu i un altre jubilat - i un comissari dels Mossos d'Esquadra, que investiguen molt més enllà dels territoris sota la seva respectiva responsabilitat, arribant fins i tot a fer-ho als Estats Units. Hi ha més morts, moltes amenaces, violència, intriga, complicitats, hipocresia i sexe ocult i pecaminós, tot i que l'autor ha renunciat a obligar el lector a esperar al final per saber com es va desenvolupar el primer crim. Hi ha, doncs, una mica de misteri, però més en la forma en què es desenvolupa la investigació que no en el descobriment dels responsables, que queda prou clar des del principi.







Encara que "Pastors del mal" és una obra d'entreteniment, no manca d'apunts que serveixen com a referència informativa sobre aquest terrible problema. Així l'autor aclareix per boca d'un dels personatges la diferència entre pederàstia i pedofília: "el pedòfil es limita a observar escenes sexuals que involucren a menors, tant nens, com nenes. El pederasta va un pas més enllà i interactua físicament amb ells". D'altra banda, no menysprea l'oportunitat de realitzar una crítica severa tant de certs clergues i de la hipotètica complicitat d'alguns dirigents d'institucions educatives, com de la injusta justificació que pot esgrimir per intentar legitimar aquest delicte nefand. "Quina diferència hi ha -es diu en una de les seves pàgines- entre que t'agradi una dona de trenta anys o un nen de dotze? Tu no tens la culpa, ve en els teus gens. Per què tanta hipocresia? El que cal fer, a l'igual que es fa amb la prostitució en alguns països, és controlar aquest desig, mantenint allunyat d'aficionats i arribistes i compensant-ho amb generositat als pares dels nens. I per això estem nosaltres ".





Aquí és on García Hernán introdueix una nova línia de responsabilitats més greu encara si és possible perquè la situa en les pròpies famílies i amb ella es tracta de justificar aquesta acció criminal: "Em pots dir què lliure albir té una noia guatemalenca de divuit anys a la qual han obligat a prostituir-se i sense pagar-li res a canvi? Nosaltres, al menys, ajudem a aquestes famílies, que solen estar molt necessitades, amb uns diners que mai haurien somiat a aconseguir: la nostra única obligació moral rau en que els nostres clients compleixin amb les regles establertes, tant de forma econòmica, com en els límits que s'han marcat prèviament amb els progenitors dels nens".





Encara hi ha un element més preocupant: la forma en què es descriu el patiment de l'empresari català Jaume Llull, quan paralitzades els contactes entre clients i nens per l'alarma despertada a causa de les investigacions en curs, pateix per la impossibilitat de veure a la seva víctima, Ximo Roig, una cosa que li resulta particularment insuportable. És el victimari convertit al seu torn en víctima.





Un problema que té moltes anfractuosidades i amb la suficient gravetat com perquè no resulti pertinent frivolitzar, ni tan sols en una novel·la.