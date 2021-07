Jorge Javier Vázquez presenta "Desmontando a Séneca" al Tívoli

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





"Dissabte passat vaig acabar el meu programa de televisió a dos quarts de tres de la matinada, em vaig ficar al llit una hora més tard i a l'endemà em desplaçava a Burgos per actuar al teatre. No em produeix estrès algun perquè és la millor manera que tinc de desconnectar "confessava Jorge Javier Vázquez al vestíbul de Teatre Tívoli, local en el qual representarà la propera setmana i durant només tres dies "Desmontando a Séneca". Jorge Javier ficant-se en la pell del filòsof cordovès? "No pot ser" dirà més d'un. Però la veritat és que el presentador de Badalona ho fa ia més se sent molt satisfet d'això perquè per a ell constitueix com veiem una veritable teràpia.





El projecte havia d'haver arrencat a mitjans de març de l'any passat, però va quedar penjat per culpa del confinament. A mesura que les autoritats han anat liberalitzant les mesures preses llavors, ha portat aquest monòleg per tot Espanya i ara recala a Barcelona que, com diu, és casa seva. I més al Tívoli, teatre en el qual no només ha presentat tots els seus espectacles, sinó a què a més va acudir reiteradament com a espectador abans de llançar-se a l'aventura de Madrid, on ara mateix porta ja residint la meitat dels seus 51 anys de peripècia vital.





Ens explica que a "Desmontando a Séneca" pretén parlar de la vida, però també de la mort. "Hem de familiaritzar-nos amb una cosa que ens ha de succeir irremeiablement i que no tenim per què contemplar com una cosa terrorífica". "La meva intenció -afegeix- és fer un discurs en forma teatral sobre la brevetat de la vida al pensament senequista i ho faig amb un to molt personal fin al punt d'arribar en alguns moments a parlar amb el públic. I el que més crida l'atenció de tots és comprovar l'actualitat de la pensada de Séneca, que sembla va ser escrit ahir mateix i no fa dos mil anys". En definitiva, que el que es transmet en aquesta obra és un missatge clarament positiu amb grans dosis d'embolics, humor, tendresa, dolor i esperança.





En aquest moment Jorge Javier pot sentir-se satisfet de la seva executòria professional perquè, com explica, ha tingut el privilegi que sempre ha pogut treballar en el que li agrada.





Abans de finalitzar el nostre contacte i tenint en compte el que vam poder veure en espectacles anteriors, li vam preguntar si en aquest també canta. "Ho intento -diu- però no em deixen". Fan molt bé.