Camions de vacunació circularan per oferir Janssen a majors de 40 anys

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha advertit aquest dimecres que el departament rastrejarà els possibles contagis de Covid-19 que es produeixin entre els assistents als festivals que s'han celebrat aquest cap de setmana amb registre d'entrada.





En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que en 15 dies creuaran les bases de dades dels assistents amb les de possibles positius detectats, com s'ha fet amb els grups classe durant el curs i amb qui van estar a les meses electorals en les eleccions del 14F.





Argimon ha recordat que el Procicat va avalar la celebració de tres grans festivals --Canet Rock, Vida i Cruïlla-- i dos assaigs clínics en concerts --a la Sala Apolo i al Palau Sant Jordi-- per provar que en espais amb tests i mascaretes les probabilitats de contagi eren "mínimes".





No obstant, ha recalcat que no li van agradar "gens" les imatges de persones sense mascareta i sense distància de seguretat aquest cap de setmana, el que ha traslladat als organitzadors.





A més, ha demanat a l'Festival Cruïlla --que se celebrarà del 8 a l'11 de juliol-- que extremi les precaucions perquè els assistents portin la mascareta tota l'estona, i ha recordat que en els tests d'antígens que es fan en aquests esdeveniments pot haver falsos negatius.





NOVES RESTRICCIONS



Segons ha explicat el conseller, la nova onada del coronavirus a Catalunya està afectant a persones d'alt nivell socioeconòmic i de menor edat, que tenen menys risc d'emmalaltir de gravetat i que tenen Covid-19 "de manera molt poc simptomàtica".





El criteri per fer marxa enrere en la reobertura --ha detallado-- és la pressió hospitalària, però també la situació de l'Atenció Primària: "Ara l'hospital de moment no té aquesta pressió, i per tant el gran problema és l'Atenció Primària, perquè a més de donar tota l'assistència està vacunant ".





Per a "descarregar" a aquests professionals, Salut habilitarà punts per fer PCR i tests d'antígens en quatre hospitals de Barcelona, que també donen suport a la vacunació.





No obstant, ha advertit que no és possible contractar més professionals: "Tenim les mans que tenim, no podem anar a contractar més personal d'infermeria o auxiliars d'infermeria" perquè no n'hi ha, ha assegurat.





En aquest sentit, ha lamentat que en els últims anys no s'ha invertit en salut, cosa que ha apostat per canviar durant la legislatura, per renovar equipaments mèdics i millorar condicions laborals i retributives dels professionals.





OCI NOCTURN I ANTÍGENS



Després de la decisió de la Generalitat de tancar l'oci nocturn durant 15 dies en espais tancats, ha convingut que el sector no és "l'únic responsable" de les situacions de risc, perquè també influeix la manera en què cada persona es comporta.





En aquest sentit, Argimon ha afirmat que altres mesures per frenar els contagis haurien estat "molt més dràstiques", no arribarien al focus del problema i afectarien més al benestar de les persones i a l'economia, i ha augurat que els contagis seguiran alts durant tot l'estiu.





També ha dit que amb el nou pla que planteja la Generalitat per a l'oci nocturn, podran entrar a les discoteques les persones que tinguin el certificat Covid-19 o tests recents, d'unes 12 hores, perquè amb la "velocitat de contagi" actual ja no serveixen les proves 24 hores abans.





MASCARETA I VACUNACIÓ



Pel que fa a la recomanació de tornar a portar mascareta a l'exterior, Argimon ha recordat que en el seu dia ell va defensar que no fos obligatori tenir-la posada pel carrer: "Però potser ara ens interessaria recuperar-lo, i per això fem aquesta recomanació, perquè llavors tots tenim al cap que encara estem en pandèmia".





A més, ha explicat que des d'aquest dimecres circulen camions de vacunació per oferir la vacuna a majors de 40 anys que encara no hagin rebut dosis, i que administraran fins i tot de nit "si és necessari".





La Generalitat no detallarà quan passen ni per on per evitar un efecte crida, ha explicat Argimon, que ha informat que es vacunarà sobretot amb Janssen --per ser d'una dosis-- i que no s'atendran peticions de vacunació en els camions de persones menors de 40.





LES UCI



Als hospitals catalans, el gran gruix de pacients Covid ingressats a les UCI té entre 40 i 69 anys, i són persones que majoritàriament no s'han vacunat o només han rebut una dosi; encara que hi ha algun cas en pacients que han rebut la pauta completa, és "anecdòtic", ha dit el conseller.





"Una nova variant la tindrem, i cada vegada les variants es tornen millors, més competitives i més avantatges sobre les anteriors. De fet, cap variant ha estat la mateixa en cadascuna de les onades", ha afegit.





Per això ha apostat per "vacunar, i vacunar més" per arribar a una vacunació global que freni les variants, i sobretot una eventual soca contra la qual les vacunes no siguin efectives.