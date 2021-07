Page recrimina que els diners dels Pressupostos vagin "a on xisclen més"

@EP





El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha augurat que un cop passi l'estiu es veuran moviments bel·ligerants i reivindicatius des del sector independentista a compte de la negociació d'un nou pressupost, escenari davant el qual ha demanat "no llogar la tranquil·litat de l'Estat a base que els diners vagin a on xisclen més ".



Així ho ha assegurat durant la inauguració d'un centre esportiu a la localitat de Conca d'Óssa de la Vega, on s'ha mostrat preocupat pel fet que es trenqui "la unitat d'Espanya", cosa que en tot cas "no passarà", però ha avisat que si per reclamar millor finançament el que cal fer és "sentir els colors de la terra", ell mateix també sent els de Castella-la Manxa" com un català els de Catalunya ".



"Aquí hi ha molts que portem anys en això i que no admetem contes. La sobirania nacional ni es ven ni es lloga. Nosaltres aquí no tenim capricis. No pagarem les policies autonòmiques dels altres, ja paguem a la Guàrdia Civil", ha assenyalat.



Així, ha abundat que la tardor "serà intensa" perquè "caldrà discutir pressupostos i escenaris pressupostaris amb Europa". "Hi haurà qui al aigua tèrbola intenti pescar, i aquí estarem nosaltres a l'aguait per defensar el que és just", ha reiterat.