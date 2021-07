Aragonès crida a una "gran aliança" per l'amnistia i el referèndum

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cridat aquest dimecres a construir en les pròximes setmanes una "gran aliança" per l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació per afrontar la taula de diàleg amb el Govern de Pedro Sánchez.





En la seva compareixença al ple de Parlament sobre la desjudicialització del conflicte català, ha explicat que vol reunir l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació abans de la reactivació de la taula de diàleg amb el Govern en la tercera setmana de setembre, i el primer pas serà una trobada amb els grups que van recolzar la seva investidura --ERC, Junts i la CUP--.





Aragonès ha reconegut que en les últimes setmanes s'han fet passos per desjudicialitzar el conflicte, en referència als indults als presos de l'1-O, però que "és evident que la repressió no s'atura", i ha esmentat la causa del Tribunal de Comptes com l'últim exemple.