Més de 3,6 milions de parelles han posat fi al seu matrimoni des de 1981

Pixabay





La primera llei del divorci es va aprovar el 1981 i des de llavors s'han tramitat 3.658.530 de procediments de separació i divorci. Alguns d'ells han estat consensuats; altres no. A més, hi ha hagut 4.754 procediments de nul·litat matrimonial. Per tant, en total han estat 3.663.284 els matrimonis que han arribat a la seva fi per via judicial.





Aquestes dades les ofereix el Servei d'Estadística de el Consell General de Poder Judicial, que ha analitzat el marc legal d'aquests 40 anys. Des de 1939 i fins a 1981 en què es va aprovar aquesta llei, les persones casades només podien acabar amb el seu matrimoni amb la mort d'un dels membres o amb la nul·litat.





El 7 de juliol de 1981 va entrar en vigor la llei que permetia una altra vegada la dissolució de el matrimoni. Però a més d'aquesta hi ha hagut altres reformes importants. La llei 15/2005, de 8 de juliol, va eliminar que la separació fos requisit imprescindible per a divorciar-se. A més, va fer que ja no s'hagués de justificar la raó per la qual volia el divorci. I, d'altra banda, va establir en tres mesos el termini que havia de passar fins poder-se divorciar després de casar-se, sempre que no hi hagués risc per a la vida. En aquest cas, el divorci podia ser immediat.





D'altra banda, la Llei 15/2015, de 2 de juliol, va preveure la tramitació de determinats processos de separació i divorci davant notari.