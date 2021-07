Avalarà la Caixa d'Enginyers les multes al "Procés" del Tribunal de Comptes portant-se una comissió per això?

El Govern de la Generalitat anunciava aquest dimarts un decret llei que permet crear un Fons Complementari de Riscos amb 10 milions d'euros. Amb aquest contra-aval es podran cobrir les fiances de 5,4 milions imposades pel Tribunal de Comptes a 34 càrrecs i excàrrecs de la Generalitat.





Segons el conseller d'Economia, Jaume Giró, aquest fons té "com a principal objectiu protegir tots els servidors públics en legítim exercici del seu càrrec i és tot el contrari a la malversació". Segons diu, el que pretén és "restablir un espai de llibertat per fer política a Catalunya, fer política sense por que t'embarguin".





LA GENERALITAT FUNCIONARÀ COM CONTRAAVAL





Per beneficiar-se d'aquest fons, qualsevol persona afectada haurà de sol·licitar-ho a l'Institut Català de Finances (ICF), que serà el que el gestioni fins que es constitueixi una comissió gestora. Ho haurà de fer amb una declaració responsable i una carta de motius i serà la Generalitat la que comprovarà si es compleixen o no els requisits.





Un cop això es verifiqui, l'ICF serà l'encarregat de garantir un aval amb un dipòsit que anirà a càrrec d'una entitat financera. A més, hi haurà un contra-aval de la mateixa Generalitat. Malgrat això, Giró ha declarat que "no es tracta d'un desplaçament patrimonial i de diners de la Generalitat" i ha assenyalat que "en cap moment la Generalitat perdrà la seva titularitat".





QUÈ SÓN L'AVAL I EL CONTRA-AVAL?





Abans de seguir cal especificar quines són l'aval i el contra-aval. L'aval bancari és una garantia que serveix per assegurar que es compliran les condicions d'un contracte. Per tant, l'avalador (en aquest cas l'entitat financera) és qui assumeix les obligacions si l'avalat no ho fa. Això és molt fàcil de veure en la compra de pisos. El banc et presta els diners, la hipoteca, però et demana que hi hagi un avalador a què poder reclamar els diners en cas que tu no els hi tornis.





Els bancs tenen uns procediments molt marcats a l'hora d'emetre un aval, ja que s'han d'assegurar sortir guanyant. Per aquesta raó, contractar un aval bancari suposa algunes despeses.





D'una banda el banc pot reclamar un cost per l'estudi de solvència. És a dir, el banc analitza quina és la capacitat de solvència de l'avalista abans de donar-li l'aval. Per aquest treball (que no es porta sempre a terme) pot demanar entre un 0,5 i un 1 per cent del valor de l'aval. En aquest cas concret, si parlem de 5,4 milions d'euros que és el valor de les fiances dels polítics, el cost de la gestió en cas de realitzar-la seria d'entre 27.000 i 54.000 €.





D'altra banda, el banc cobra més o menys un altre 1% per obrir l'aval. Aquesta despesa si que seria fixa i per tant l'entitat bancària s'emportaria 54.000 €.





Arriba el torn de parlar dels contra-avals, que en aquest cas quedarà a càrrec de la Generalitat.

Un contra aval és un compromís que té el deutor amb l'avalador. Si s'ha d'executar l'aval perquè el deutor principal no compleix, l'avalador li pot demanar al contra-avalador tots els diners que s'hagin hagut d'abonar a causa de l'incompliment inicial.







QUINA ENTITAT FINANCERA AVALARÀ AMB EL CONTRA AVAL DE LA GENERALITAT?





Com dèiem, l'Institut Català de Finances garantirà un aval el dipòsit del qual estarà a càrrec d'una entitat financera. Giró no ha volgut dir de quina es tracta, però és molt possible que sigui la Caixa d'Enginyers. Això és així perquè sembla ser que totes les grans entitats, inclosa la banca, s'han negat a cobrir les finances. Excepte la Caixa d'Enginyers, que s'ha mantingut en la primera línia del 'Procés' fins al dia d'avui.





Cal assenyalar que l'entitat que es presti a avalar el fons creat per la Generalitat ha de comunicar la seva decisió al Banc Central Europeu o al Banc d'Espanya perquè es tracta d'una operació amb connotacions polítiques. Així les principals entitats bancàries haurien de donar compte a Banc Central Europeu mentre que Caixa d'Enginyers ho faria davant el Banc d'Espanya.





CAIXA D'ENGINYERS, PRINCIPAL CANDIDATA





Caixa d'Enginyers és una societat cooperativa d'estalvi i crèdit que va néixer el 1967 gràcies a uns enginyers de Barcelona. I, encara que porti tants anys operativa, potser un dels majors creixements el va tenir en 2017.







Després de l'1-O, Caixa d'Enginyers va decidir desmarcar-se d'aquesta fugida d'entitats perquè el seu president, Josep Oriol Sala, va creure que no hi havia cap risc de que el 'Procés' els expulsés del territori comunitari.





De fet, l'independentisme els va ajudar a créixer i els seus clients van augmentar un 12,5% en l'últim trimestre de 2017: Catalunya va ser la comunitat en la qual més van créixer. Membres de la Caixa d'Enginyers neguen haver-se posicionat de la banda del moviment independentista, però la veritat és que alguns dels seus clients no pensen el mateix.





Com a mostra hi ha el fet que Caixa d'Enginyers va ser triada per gestionar la caixa de resistència d'ANC i Òmnium Cultural que va ajudar a pagar algunes fiances dels polítics del Procés. I també que del seu patronat hagin format part noms com Joan Vallvé, vicepresident segon d'Òmnium.