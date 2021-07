Vox té un "problemo" amb el castellà al Parlament i "El Jueves"

Ignacio Garriga / @EP





El portaveu de VOX a Catalunya, Ignacio Garriga, en la seva intervenció aquest dimecres al Parlament de Catalunya ha patit un lapsus lingüístic i en lloc d'emprar la paraula "problema" se li ha escapat un cridaner "problemo" al dirigir-se a President de la Generalitat, Pere Aragonès.





El ennuegament amb el castellà de Garriga ha estat una de les anècdotes d'aquest ple de control al Govern de la Generalitat on VOX ha insistit a afirmar que el Govern "li menteix cada dia als catalans".





Això ha passat en el dia on VOX ha estat reprovat per la resta de forces polítiques per l'atac frontal a l'editor de l'setmanari satíric El Jueves, a què els de Abascal acusen de "difondre odi contra milions d'espanyols diàriament".

















Vox no ha paït amb esportivitat ni sentit de l'humor l'última "creació satírica" d'El Jueves on sota el nom de la Colla Voxura "apareix entre d'altres protagonistes el mateix Garriga.









La real acadèmia de la llengua espanyola defineix sàtira com un "discurs o composició literària en prosa o vers en què es critiquen agudament els costums o vicis d'algú amb intenció moralitzadora, lúdica o merament burlesca".





I problema que no "problemo" com:













ONADA DE SUPORTS A DIJOUS DESPRÉS DE SER ASSENYALAT PER VOX





La polèmica generada després que Vox assenyalés amb un tuit a l'editor de Dijous i amo de el grup RBA, Ricardo Rodrigo, acusant-lo de "difondre odi contra milers d'espanyols" i convidés a acostar-se al despatx de l'editor per "exigir responsabilitats", han estat molts els mitjans de comunicació i personalitats que han volgut donar suport a la publicació satírica.





"Clara incitació a l'odi", així cataloga la Federació d'Associacions de Periodistes (Fape) el missatge de Vox en un comunicat en el qual adverteix que "la intimidació a periodistes i editors suposa un greu atac al lliure exercici del periodisme" i avisa que l'actitud de la formació política busca "limitar la llibertat d'expressió, que inclou la crítica i la sàtira, i el dret d'informació dels ciutadans, pilars fonamentals del nostre sistema democràtic".













"Marca una línia vermella que no és legal ni èticament tolerable". Així s'ha manifestat El Mundo Today, que ha aparcat per un moment la seva coneguda ironia per recolzar i condemnar l'atac a El Jueves, amb qui comparteix la definició de mig satíric. La publicació adverteix que Espanya ha patit com ningú "la xacra del terrorisme" i que hi ha "antecedents de publicacions satíriques que han patit la violència".

















Molt més contundent en la seva crítica s'ha mostrat la també revista satírica Mongòlia, que ha qualificat a Vox d'escombraries que volen acabar amb la premsa lliure".

















Reporters Sense Fronteres també ha denunciat via Twitter que "Vox creua tots els límits amb aquest missatge. No només els ètics, que fa temps que ignora, sinó els legals. Trobada de l'altre costat".





En la mateixa línia, el Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ha sumat també a la condemna unànime de tot el sector mostrant el seu suport a El Jueves. "Com defensors de la llibertat d'expressió i de premsa, no tolerem que es creuin línies vermelles. Rebutgem les amenaces contra mitjans, editors o periodistes", ha escrit a Twitter.

















Moltes veus polítiques han alçat la veu per censurar Vox. Així, la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera que ha considerat "absolutament intolerable" aquest "atac a la democràcia" que "evoca èpoques vençudes per la democràcia".









També s'han expressat Podem i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que assegura: "criminalitzen a menors, ataquen les llibertats individuals i ara assenyalen a l'editor d'El Jueves. No podem callar davant les pràctiques feixistes de Vox i el seu atac a la llibertat d'expressió. Tota la meva solidaritat amb Ricardo Rodrigo ".



















De la mateixa manera, el líder de l'oposició a Catalunya i exministre de Sanitat, Salvador Illa, ha expressat la seva "més enèrgica repulsa a l'assenyalament públic a què Vox pretén sotmetre a RBA i "El Jueves" i ha recalcat el seu "més sincer suport i la meva ferm compromís amb la llibertat d'expressió ".