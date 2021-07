Alejandro Fernández opina que els indults han generat encara més tensió

@EP





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha afirmat que en lloc de portar distensió, els indults als presos de l'1-O aprovats pel Govern central han portat "un augment de la tensió a Catalunya: Quin 'Papelón'", ha dit al líder de l'oposició al Parlament, el socialista Salvador Illa, i al president de Govern central, Pedro Sánchez.





"Als separatistes, carícies i als constitucionalistes que advertim que no hi hauria distensió, rebuig constant. Avui s'ha vist que l'únic llegat del 'sanchismo' és subhastar els drets de milions de catalans no separatistes per aguantar dos anys més a Moncloa" , ha criticat en la seva rèplica a la compareixença de el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al ple de Parlament sobre la desjudicialització del conflicte català.





A Aragonès li ha contestat que "no hi ha cap conflicte entre Catalunya i Espanya" i ha defensat que hi ha un conflicte entre catalans que considera que es reflecteix en els resultats ajustats d'independentistes i constitucionalistes dels últims comicis, pel que ha demanat treballar per la concòrdia a Catalunya.





Ha ratllat el fons que ha creat la Generalitat de 10 milions d'euros per cobrir les fiances de el Tribunal de Comptes de "doble atracament a la ciutadania" i ha demanat que la reclamació que fa aquest tribunal als impulsors de l'1-O s'ho paguin ells de la seva butxaca.





Ha titllat d'immoral que, amb la conjuntura actual de crisi sanitària i les necessitats econòmiques que se'n deriven, el Govern creï un fons semblant i ha reiterat: "Anirem a la justícia a denunciar-ho".