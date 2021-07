Aquest serà el transport públic per al Festival Cruïlla Barcelona 2021

@EP





El Parc del Fòrum acollirà entre els dies 8 i 11 de juliol els concerts del Festival Cruïlla Barcelona 2021. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) canviarà l'oferta de transport públic per tal d'adaptarse a les necessitats del festival.





TMB posarà en funcionament un servei nocturn d'autobús llançadora durant les nits dels dies 8 i 9 de juliol. Aquest farà el recorregut de tornada entre el Parc del Fòrum i la plaça de Catalunya (ronda Sant Pere), lloc en el qual conflueixen diferents transports públics. Els busos especials portaran l’indicador de línia ‘Festival Cruïlla’ i funcionaran dues nits en els següents horaris:





1. Nit de dijous 8 a divendres 9 de juliol: de 23.30 h a 1.30 de la matinada

2. Nit de divendres 9 a dissabte 10 de juliol: de 2 a 5 de la matinada





D'altra banda, TMB recomana al assistents que facin ús de la línia 4 de metro per tal d'accedir al recinte. En concret, la parada on han de baixar es El Maresme/Fòrum.







Els dijous el metro opera fin la mitjanit, els divendres ho fa fins a les 2 de la matinada i dissabtes circula de manera ininterrompuda. Per tant, és el millor mitjà de transport per anar al festival i per tornar a casa.





El que cal tenir en comte, però, és que fins al dia 30 d'agost està vigent el tall de servei al tram de la línia 4 de metro entre Via Júlia i Trinitat Nova. D'altra banda, la L11 entre Trinitat Nova i Can Cuiàs estarà en obres fins el 12 de setembre.