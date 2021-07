A Catalunya es produeixen més contagis diaris que en tot Estats Units

@EP





Estats Units notificava el dia 5 de juliol 5.528 nous casos de coronavirus, sent la seva taxa de pacients de 51,46 per cada 100.000 habitants. Això suposa que un país amb més de 320 milions d'habitants té menys contagis al dia que Catalunya, on viuen al voltant de 7 milions i mig de persones.





Catalunya ha notificat aquest dimecres 7.400 contagis més que el dia anterior. En les últimes 24 hores un total de 35 persones han hagut de ser hospitalitzades, sent ja 610 les persones que ocupen un llit d'hospital.





Tot i aquestes males xifres, aquest dimecres no s'ha notificat cap mort i tampoc cap ingrés a UCI.